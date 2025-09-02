Μία ομάδα 9 ατόμων, όλοι τους Κρητικοί, εκ των οποίων οι 5 με ποινικό μητρώο κι ένας ήδη έγκλειστος για αλλά αδικήματα στο κατάστημα κράτησης Αλικαρνασσού, ήταν σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ ο βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης που ήταν επιφορτισμένος με τη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Από τις κατασχέσεις κινητών τηλεφώνων και την πρώτη εξέταση τους από τις διωκτικές αρχές, προκύπτει ότι μέσω μηνυμάτων σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, διαφήμιζαν την… πραμάτεια τους και έκλειναν συμφωνίες για αγοραπωλησίες όπλων. Σε μία συνομιλία φαίνεται το προς πώληση πιστόλι έναντι 5.200 ευρώ, με την τιμή να αλλάζει ανάλογα με το εάν και πόσες γεμιστήρες θα έπαιρνε ο υποψήφιος αγοραστής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πιστόλι, για να μην κινούν υποψίες, το αποκαλούν «χοχλιό» δηλαδή σαλιγκάρι.

Σε άλλη περίπτωση το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης γράφει στον υποψήφιο πελάτη: «πάρε για την παραγγελία, ήρθε» και του στέλνει μία φωτογραφία από πολεμικό όπλο Καλάσνικοφ. Το ίδιο πρόσωπο, έχει εντοπιστεί σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα προκειμένου να δείξει την καλή κατάσταση που όπλου που έχει προς πώληση.

Να σημειωθεί, τέλος, πώς τα πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ και συγκεκριμένα τα κοντόκαννα τα αποκαλούσαν συνθηματικά «νάνους», ενώ η τιμή τους φαίνεται πώς ξεκινούσε από τις 3.000 ευρώ.