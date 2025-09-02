Βίντεο και φωτογραφίες από τη δράση της αποκαλούμενης «μαφίας της Κρήτης» έρχονται στο φως. Μετά από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, παρουσία δικαστικών λειτουργών, η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση με «πλούσια» δράση, καθώς τα μέλη της εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Συνολικά συνελήφθησαν 48 άτομα, εκ των οποίων οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο, και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός.

Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες εμπλεκομένων που βρίσκονται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντάλλασσαν φωτογραφίες με τα όπλα τα οποία σχεδίαζαν να διακινήσουν, μεταξύ των οποίων πιστόλια και καλάσνικοφ. Μάλιστα, αναφέρονται και στα «τιμολόγια» των αγοραπωλησιών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους και φωτογραφίες από τα «ραντεβού» που πραγματοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι.

Η συνομιλία μέλους του κυκλώματος με τη μητέρα του

Χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος μέλους της οργάνωσης και της μητέρας του, στην οποία ο πρώτος παραδέχεται τη δράση του δηλώνοντας πως δεν σκοπεύει να σταματήσει.

Μέλος της οργάνωσης: Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι… ωραία

Μητέρα μέλους: όχι όταν σκορπάς τον θάνατο…

Μέλος της οργάνωσης: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Μητέρα μέλους: Και τι κάνεις για αυτό;

Μέλος της οργάνωσης: Τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ, να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω.

Μητέρα μέλους: Όχι.

Μέλος της οργάνωσης: Όχι δεν ξανά πάω, ούτε στο ΚΕΘΕΑ πάω να με έχουνε… δεν πάω, ας είμαι παράνομος, δεν με ενδιαφέρει, σου φτάνει αυτό; Ό,τι μπορώ κάνω, ό,τι μπορώ, γιατί ξέρεις τι μου λένε όλοι; Να παρατήσω το πάρκινγκ, να πάω στον πρόνοια. Αυτό μου λέτε, όχι δεν το παρατάω ας με πάνε μέσα.