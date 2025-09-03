Για τη «μαφία της Κρήτης» μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εξηγώντας ότι η δεύτερη δικογραφία παραδόθηκε στον εισαγγελέα και έχει τις υπόλοιπες πράξεις πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων. «Εκεί αναμένουμε την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ίσως προκύψουν και εντάλματα σύλληψης».

Η ίδια μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, υπογράμμισε ότι στη δεύτερη δικογραφία αναφέρεται και η υπόθεση της εκβίασης ενός κληρικού. «Πρόκειται για την έρευνα που επεκτάθηκε -κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών».

«Το ανέφερε και ο κύριος υπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, ότι όντως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν στη συνέχεια από τη Δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις είτε ως ύποπτοι είτε ως κατηγορούμενοι στη συνέχεια της διαδικασίας», συμπλήρωσε.

«Ο εισαγγελέας γνωρίζει τα πάντα ως προς τις συνομιλίες του κυκλώματος»

Ερωτηθείσα εάν τα μέλη της οργάνωσης έχουν επεκραθεί και εκτός Κρήτης, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι κινήθηκαν στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως αν το εμπόριο όπλων, για παράδειγμα, καθώς εκεί συνομιλούσαν με κάποια διαδικτυακή εφαρμογή ώστε να βλέπουν το υλικό υποψήφιοι αγοραστές πελάτες, τι οπλισμό θα αγοράσουν, ποιον οπλισμό θα επιλέξουν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάτι έφυγε και εκτός της Κρήτης. Αυτό θα διερευνηθεί στη συνέχεια», προσέθεσε.

Με αφορμή ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επικαλούνταν πολιτικά πρόσωπα για να κάνουν εξυπηρετήσεις και επειδή υπάρχει και η τηλεφωνική συνομιλία που προέκυψε με τον Πάνο Καμμένο, ερωτηθείσα εάν διαπιστώνεται ενδεχομένως πολιτική εμπλοκή, η Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε ότι το σύνολο ουσιαστικά των απομαγνητοφωνήσεων βρίσκεται στην εισαγγελική Αρχή.

«Αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας γνωρίζει τα πάντα ως προς τις συνομιλίες του κυκλώματος, είτε μεταξύ τους τα μέλη, είτε με τρίτα πρόσωπα. Δεν περιγράφεται στη δικογραφία, τη δική μας τουλάχιστον, κάποια ευθύνη για κάποιο πρόσωπο όπως αυτά που μου αναφέρετε. Δεν γνωρίζουμε βέβαια στη συνέχεια από την έρευνα του ανακριτή τι μπορεί να προκύψει. Το θέμα είναι ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επικαλούνταν διάφορα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα κάποιον δήμαρχο της Κρήτης, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως εμπλοκή. Οπότε θα πρέπει να γίνει με πολλή μεγάλη προσοχή μία έρευνα από εδώ και πέρα για να δούμε αν τελικά κάποιοι εμπλέκονται», εξήγησε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ανέφερε στη συνέχεια ότι κατά την παρουσίασή της στα Χανιά, τόσο πολίτες όσο και δημοσιογράφοι τοπικών μέσων παραδέχτηκαν πως, αν και υπήρχαν φήμες για ορισμένα άτομα, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την ύπαρξη ενός τόσο οργανωμένου κυκλώματος, με δράση σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και ακόμη και εκβιασμούς κληρικών.

«Δραστηριοποιούνταν σε οποιαδήποτε εγκληματική πράξη μπορούσε να τους αποφέρει οικονομικό όφελος»

Όσο για το χρονικό της εξιχνίασης της υπόθεσης, η ίδιαπεριέγραψε ότι η έρευνα ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2025, αναζητώντας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, τα μέλη κάποιας οργάνωσης η οποία δραστηριοποιούνταν κατά κύριο λόγο στη διακίνηση ναρκωτικών, παρατηρώντας κινήσεις και έχοντας κάνει ήδη κάποιες συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη συνέχεια προέκυψε το παράνομο εμπόριο όπλων, στο οποίο ήταν Έλληνες οι συμμετέχοντες στην εγκληματική οργάνωση, ενώ στη διακίνηση ναρκωτικών συμμετείχαν και πολλοί αλλοδαποί, κυρίως αυτοί που προωθούσαν τα ναρκωτικά στις πιάτσες.

«Στη συνέχεια όμως της έρευνας προέκυπταν στοιχεία και για άλλες εγκληματικές πράξεις, όπως η εκβίαση, όπως η απόπειρα της τοποθέτησης ενός μηχανισμού σε κάποιον δικηγόρο. Το αναφέραμε και χθες στην παρουσίαση. Ουσιαστικά μας προέκυψε στη συνέχεια ο ηθικός αυτουργός της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού το 2024 στην οικία ενός αστυνομικού, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει κάποια σύλληψη και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη. Μπορεί για εμάς ξεκάθαρα να μην υπήρξαν αδικήματα και να μην περιγράφονται, περιγράφονται όμως αναλυτικά συνομιλίες και στοιχεία που είχαν οι αστυνομικοί, τόσο οι αστυνομικοί που κατάφεραν και εισχώρησαν στο κύκλωμα ως μέλη αυτού του κυκλώματος, όσο και οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με τη δημιουργία αυτής της δικογραφίας, τα οποία έχει και ο εισαγγελέας και θεωρώ ότι σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό», συμπλήρωσε.

Τέλος, όπως σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου: «Ουσιαστικά δραστηριοποιούνταν σε οποιαδήποτε εγκληματική πράξη από την οποία μπορούσαν να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Αυτός ήταν ο τελικός σκοπός και είχαν και τη δυνατότητα να «ξεπλένουν» αυτό το χρήμα σε πλυντήρια που ήταν επιχειρήσεις που διέθεταν κάποια από τα μέλη, όπως και οι άλλοι τρόποι τους οποίους θα πρέπει να διαπιστώσουμε από εδώ και πέρα στην ανάκριση, πού διοχετεύονταν όλα αυτά τα χρήματα που κέρδιζαν».