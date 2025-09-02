«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά» γράφει σε ανάρτησή του στο Χ ο Πάνος Καμμένος, μετά τη δημοσιοποίηση τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με εμπλεκόμενο στην υπόθεση της κρητικής μαφίας, ο οποίος του ζήτησε να μεσολαβήσει, για να εκλεγεί ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ μητροπολίτης.

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….» έγραψε ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην ανάρτησή του.

«Δεν ξανασήκωσα το τηλέφωνο, ούτε βοήθησα»

Νωρίτερα, ο Πάνος Καμμένος έδωσε τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Power Talk, ο πρώην υπουργός δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη ΝΔ. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα.

«Τον ήξερα από παλιά, από όταν ήμουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει έχω επαφές. Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα. Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά.