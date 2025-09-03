Συνομιλία του φερόμενου ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη με τον πρώην υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο, είδε το φως της δημοσιότητας ύστερα από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την αποκαλούμενη «μαφία της Κρήτης».

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας αφορούσε την προώθηση αρχιμανδρίτη στη Μητρόπολη Κυδωνίας.

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω», ακούγεται να διαβεβαιώνει ο Πάνος Καμμένος στην τηλεφωνική συνομιλία. Εφόσον, βεβαίως, η εκλογή εξαρτάται από τον «αμερικανικό παράγοντα», διευκρινίζει.

Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ, ο Πάνος Καμμένος δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο -όπως είπε- γνώριζε από παλιά, όταν βρισκόταν στη Νέα Δημοκρατία.

Ανέφερε ότι του ζήτησε να μεσολαβήσει, αλλά -όπως τόνισε- «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Ο επίμαχος διάλογος

Ακολουθεί ο επίμαχος διάλογος από το ηχητικό ντοκουμέντο όπως δημοσιοποιήθηκε στο «Πρώτο Θέμα»:

Αρχηγός σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω «αδελφέ ήμουν στου Καμμένου». Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει, ο Καμμένος τον θέλει και η αμερικάνικη βάση, γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

Αρχηγός σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς, εγώ το καθαρίζω.

Αρχηγός σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς, γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!