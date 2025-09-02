Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action24 το βράδυ της Τρίτης, τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων για τρία σημαντικά ζητήματα: την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη δράση της «μαφίας της Κρήτης» και τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι έχουν ελεγχθεί περίπου 6.000 αιτήσεις και πως πάνω από 1.000 δικαιούχοι «έχουν εισπράξει παράνομα παραπάνω ποσά από αυτά που δικαιούνταν». Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέρχονται σε περίπου 22,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία εξετάζει αν υπήρξε απάτη, συνέργεια σε απάτη ή ακόμα και συγκρότηση εγκληματικής ομάδας. Όπως εξήγησε, με τον όρο αυτόν εννοείται η δημιουργία συμμορίας με στόχο την τέλεση παράνομων πράξεων.

Τόνισε ακόμη ότι «υπάρχουν ποσά που είναι πολύ μεγάλα και σε περιοχές που δεν έχουν παραγωγή», διευκρινίζοντας ότι περίπου το 15% των δικαιούχων φαίνεται να έχει λάβει αχρεωστήτως χρήματα. Όπως είπε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι δεσμεύσεις λογαριασμών και «ο εισαγγελέας με το που βγαίνουν οι αποφάσεις, προβαίνει σε κατάσχεση λογαριασμών. Μετά τη δέσμευση ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες». Υπογράμμισε τέλος ότι το ζήτημα έχει σοβαρές διαστάσεις, πέρα από οποιαδήποτε κομματική αντιπαράθεση.

Η «μαφία της Κρήτης»

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δράση της «μαφίας της Κρήτης», εξηγώντας ότι η Αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματικές ομάδες με τη βοήθεια εξειδικευμένων αστυνομικών που «μπήκαν μέσα» στις οργανώσεις και ενσωματώθηκαν προσωρινά σε αυτές.

Σημείωσε ότι περίπου 40 ακόμη άτομα αναμένεται να κληθούν από τον ανακριτή. Σχολιάζοντας την κατάσταση, ανέφερε: «Κάποιοι θεωρούσαν κανονικότητα αυτή την κατάσταση και αυτό είναι ντροπή. Αυτή τη ντροπή προσπαθούμε να ξεπλύνουμε».

Οδική ασφάλεια και ΚΟΚ

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, μίλησε για την εικόνα στους δρόμους και τα τροχαία ατυχήματα, τονίζοντας ότι ο νέος ΚΟΚ θα εφαρμοστεί αυστηρά. «Υπήρξε για πολλά χρόνια ατιμωρησία και ανοχή» ανέφερε, δεσμευόμενος ότι έως το τέλος της χρονιάς δεν θα υπάρχει Έλληνας που να κυκλοφορεί χωρίς κράνος.

Ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι «φέτος είναι η χρονιά των ένστολων», καθώς έχει αναγνωριστεί το επικίνδυνο της εργασίας τους, ενώ πρόσθεσε πως «ο πρωθυπουργός θα είναι γενναιόδωρος με όλους τους ενστόλους» στις ανακοινώσεις του από το βήμα της ΔΕΘ.