Εκατοντάδες σελίδες με συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων για συμμετοχή στη «μαφία της Κρήτης» περιλαμβάνει η δικογραφία-μαμούθ που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο ρόλος ενός επίορκου αστυνομικού, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται ότι έδινε πληροφορίες στην εγκληματική οργάνωση, ενώ υπό έλεγχο είναι άλλοι ΄τέσσερις συνάδελφοί του. Σε μία από τις συνομιλίες που προέρχονται από τις νόμιμες συνακροάσεις της ΕΛ.ΑΣ., διακινητής ναρκωτικών τον καλεί στο τηλέφωνο και αφήνει υπόνοιες ότι παρακολουθούνται οι γραμμές τους.

Διακινητής ναρκωτικών: Μα ήντα γίνεται μπρε; Σε παίρνω τηλέφωνο δε το σηκώνεις, σε παίρνω τηλέφωνο δε πιάνει…

Αστυνομικός: Ε ήμουνα στη… στη δουλειά ήμουνα…

Διακινητής ναρκωτικών: Σε παίρνω τηλέφωνο, ένα καμπανάκι, τικ τικ τικ…

Αστυνομικός: Στη δουλειά ήμουνα προχθές κι είχα κόσμο εκεί, δε μπορούσα να το σηκώσω.

Διακινητής ναρκωτικών: Μωρέ καλά το κανες, μόνο όντε σε έπαιρνα τηλέφωνο έκανε και πρόσεξε, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν.

Αστυνομικός: Δε ξέρω, τι γίνεται (ακατάληπτο) ήντα κάνεις;

Διακινητής ναρκωτικών: Ο θεός κατέει ήντα μου ‘χεις κάνει.

Αστυνομικός: Πράμα δεν έχω κάνει, ήντα να κάνω;

Διακινητής ναρκωτικών: (ακατάληπτο) Δεν έχεις βάλει και εσύ (ακατάληπτο)

Αστυνομικός: Έχω αποσυρθεί… έχω αποσυρθεί απ’ όλα δε το ‘χεις καταλάβει;

Διακινητής ναρκωτικών: Μόνο ένας θεός κατέει.

Αστυνομικός: Έχω αποσυρθεί απ’ όλα.

Διακινητής ναρκωτικών: Ο θεός να σου συγχωρέσει τ’ αμαρτίες σου.

Αστυνομικός: Εεε… κι ας μη δεν έχω κάνει αμαρτίες.