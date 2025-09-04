Νέα στοιχεία τα οποία αφορούν τη μαφία της Κρήτης που είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη τη χώρα, και όχι μόνο, βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας. Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τις κρυφές διαδρομές του μαύρου χρήματος ψάχνοντας τη διαδρομή του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών από άλλες χώρες.

Παράλληλα με εντολή που έχει δοθεί από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση μπήκαν στο στόχαστρο και δεσμεύονται.

«Έρχονται και άλλες συλλήψεις», λέει η Δημογλίδου

Σήμερα, Πέμπτη 4/9, απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση, με τη Δικαιοσύνη να αποφασίζει για την προφυλάκισή τους.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι αύριο θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, ενώ στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότερα αδικήματα, όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση και έρχονται και άλλες συλλήψεις σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Ποιος είναι ο ρόλος του «Μπίγκαλη»

Κύρια πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, είναι δύο αδέλφια που είναι και γνωστοί επιχειρηματίες με ξενοδοχεία στα Χανιά.

Τα συγκεκριμένα άτομα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά κατηγορούνται για τη βοήθεια την οποία πρόσφεραν σε μέλη της οργάνωσης, που συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δικογραφία.

Από τα επιχειρησιακά μέλη του κυκλώματος ήταν ο επονομαζόμενος «Μπίγκαλης».

Το εν λόγω άτομο φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα ένα πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων κοντά σε πιάτσα τοξικοεξαρτημένων για να διακινεί ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη αλλά και για ξέπλυμα των εσόδων μέσω POS.

Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί μιλάει απροκάλυπτα για το παράνομο εμπόριο.

Ποιος είναι ο «Πατομπούκαλος»

Αρχηγικό στέλεχος της οργάνωσης φέρεται να αποτελεί ο γνωστός με το ψευδώνυμο «Πατομπούκαλος», ο οποίος είναι έγκλειστος στο κέντρο κράτησης Αγυίας, φέρεται ως ηθικός αυτουργός τοποθέτησης βόμβας σε αστυνομικό το 2024, ενώ συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Για να κρύβουν τα ίχνη τους απέφευγαν τις παραδοσιακές τους πιάτσες. Ίσως γιατί είχαν εντοπίσει διαρροές εκ των έσω και μάλιστα σε διαλόγους φέρονται να εκφράζουν τις ανησυχίες τους.

Πρώτος διάλογος

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ: Τι κονομάω ρε; Άδειο είναι το πάρκινγκ… άμα δεν πουλούσα και ναρκωτικά θα ήμουνα στον άσσο.

Τι κονομάω ρε; Άδειο είναι το πάρκινγκ… άμα δεν πουλούσα και ναρκωτικά θα ήμουνα στον άσσο. «Άγνωστος 900»: Φτιάξε μου, ένα πενηντά… εεε εδά θα έρθω να κουρευτώ.

Φτιάξε μου, ένα πενηντά… εεε εδά θα έρθω να κουρευτώ. Ιδιοκτήτης πάρκινγκ: Μαύρο, κόκα, LSD, τι θες;;; Κάτσε, κάτσε δεν είναι εδά θα έρθω να το πάρω… πρώτα απ’ όλα είχαμε πει ότι δεν κάνει να σου δώσω.

Μαύρο, κόκα, LSD, τι θες;;; Κάτσε, κάτσε δεν είναι εδά θα έρθω να το πάρω… πρώτα απ’ όλα είχαμε πει ότι δεν κάνει να σου δώσω. «Άγνωστος 900»: Τόσες φορές μου ‘χεις δώσει ρε μ…

Όπως αποκαλύπτεται στην ογκωδέστατη δικογραφία, μέλη της συμμορίας δεν δίσταζαν να κάνουν δοσοληψίες ακόμα και σε σχολεία.

Δεύτερος διάλογος

«Β. 411617»: Χανιά είσαι;

«Ψ.Θ.»: Όχι στο χωριό είμαι. Τώρα θα πάει η Ά… να πάρει το παιδί, θες να δώσω τα πράματα να πας από το σχολείο να σ’ τα δώσει; Στα Καμισιανά.

Τρίτος διάλογος

«Β.Σ.»: Άκου και το άλλο που θα σ’ το πω να το ξέρεις… ο κατάσκοπος τον Μ… τον ξέρεις τον κατάσκοπο…

«Άγνωστος 822»: Άκου στα Χανιά είναι πολλά ρουφιανάκια.

«Β.Σ.»: Όχι, αλλά άκου, άμα σε δει εδώ θα πάει σε όλη την πλατεία και θα πει ο Ν… είναι… πήγε απ’ το πάρκινγκ του αλλουνού.

Τέταρτος διάλογος

«Σ.Μ.»: Μπορεί να έχουν κάποιον εντοπίσει.

«Ν. 234»: Να χώσουνε τη μαϊμού να μην λέω ονόματα τον ψηλό…

«Σ.Μ.»: Λες να είναι εκεί ο…

«Ν. 234»: Αυτός κάνει σίγουρα μαλακίες τώρα…

Η δεύτερη δικογραφία

Η δεύτερη δικογραφία η οποία έχει επίσης διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη αποκαλύπτει ένα σκηνικό μεθοδικών εκβιασμών και πιέσεων γύρω από τη Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά. Από την υφαρπαγή 175 στρεμμάτων γης, μέχρι την εμπλοκή σε εκκλησιαστικές εκλογές και δημόσιες δομές, οι διάλογοι που καταγράφονται σοκάρουν με τον κυνισμό τους.

Έξι οι κατηγορούμενοι

Έξι είναι οι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τα δύο αδέρφια ξενοδόχοι, δικηγόρος αλλά και επίσκοπος, που φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση.

Η συγκεκριμένη οργάνωση σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβαλε στο στόχαστρο 175 στρέμματα γης της Μονής Αγίας Τριάδος, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, απειλές, μίζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και απόπειρες ελέγχου της εκλογής νέου μητροπολίτη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκε παγιδευμένος σε εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν στα χέρια τους φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές του στιγμές. Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που αποδίδονται στον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης:

«Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου… τον έχω σε χίλιες δυο φωτογραφίες».

Σε άλλο σημείο, οι απειλές γίνονται ακόμη πιο ευθείες: «Στείλατε χαρτιά; Τώρα αρχίζει ο πόλεμος. Θα σας βγάλω στα κανάλια, γιατί έχω στοιχεία και για σένα».

Οι πιέσεις αυτές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδήγησαν τον ηγούμενο να συναινέσει σε κρίσιμες αποφάσεις για τη μοναστηριακή περιουσία.

Στις συνομιλίες γίνεται λόγος και για αγοραστή οικοπέδου από το Ισραήλ, στον οποίο επιχείρησαν να πουλήσουν έγγραφα έναντι 300.000 ευρώ.

Οι 200.000 ευρώ και η Ψυχιατρική Δομή Χανίων

Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικές δείχνουν να είναι οι συνομιλίες γύρω από την Ψυχιατρική Δομή Χανίων, την οποία προσπαθούσαν να μισθώσουν με στόχο να καταλήξουν χιλιάδες ευρώ στις τσέπες τους.

«…δίνω 200.000 τον χρόνο και ψάχνω πενήντα τόσες κλίνες, που βγαίνει γύρω στα δεκαέξι εξακόσια τον μήνα…»

«Ναι».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται: «…το χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ, το οποίο θα διαμοιραστεί εξίσου μεταξύ δύο κατηγορουμένων».