Στα δικαστήρια έφτασε πριν από λίγο η 45χρονη οδηγός της Porsche, με την απολογία της να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ίδια συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, εγκαταλείποντας τα τραυματισμένα άτομα του άλλου αυτοκινήτου, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Η ίδια δίνει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα.

Θυμίζεται ότι η 45χρονη κατά την απολογία της τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματίες, τονίζοντας ότι έπαθε αμνησία και δήλωσε σοκαρισμένη για όσα συνέβησαν.

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας τής άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. ηρεμιστικό χάπι).

Οι δύο τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η 26χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, πολλαπλά κατάγματα και βλάβες στους πνεύμονες. Ο 27χρονος, ο οποίος επίσης φέρει κατάγματα -συγκεκριμένα στη σπονδυλική στήλη- αναμένεται να υποβληθεί σήμερα σε νέες ιατρικές εξετάσεις για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Τι είπε η 45χρονη στον εισαγγελέα

Τη Δευτέρα, σε απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛ.ΑΣ., η 45χρονη επισήμανε ότι κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του πολυτελούς οχήματος. Από εκεί και μετά, όπως ισχυρίστηκε, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Εκεί, όπως υποστήριξε, έμαθε ότι την είχε μεταφέρει η φίλη της και τότε της είπαν ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της κατηγορούμενης, δεν ανιχνεύθηκε αλκοόλ στο αίμα της, κατά τις εξετάσεις που έγιναν.