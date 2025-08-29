Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08), αυτή τη φορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μια μαύρη Porsche, ο οδηγός της οποίας εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση βάσει της πινακίδας του οχήματος. Ωστόσο, μένει να διαπιστωθεί αν ο ιδιοκτήτης είναι και το πρόσωπο που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το ένα όχημα (η μαύρη Porsche), το οποίο κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο.

Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου φέρεται να απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος, και εξαφανίστηκε.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του οδηγού του πολυτελούς οχήματος συνεχίζονται.

Οι φωτογραφίες είναι από την ιστοσελίδα voria.gr