«Δεν έχω κάνει κάτι, δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ» υποστηρίζει η 45χρονη που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα με την Porsche στη Θέρμη, κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο νεαρά παιδιά.

«Δεν έχω κάνει κάτι… Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχουν χαρτιά. Πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κ.λπ. Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε. Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω» επανέλαβε.

«Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε… έφυγα εκτός δρόμου» ανέφερε ως προς το πώς προκλήθηκε το ατύχημα.

«Δεν είχα καταναλώσει (αλκοόλ). Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά. Περίμενα σήμερα να πάω… έχω δυο παιδάκια ανήλικα» είπε ακόμα.

«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα» δήλωσε, ερωτηθείσα αν είχε καταναλώσει κάποιο χάπι. «Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ ενώ πήγα αιμόφυρτη».

Στο μικροσκόπιο και η ταχύτητα της Porsche

Βίντεο που παρουσίασε το Live News, φέρεται να καταγράφει αμάξι που κινείται με υπερβολική ταχύτητα στον δρόμο που έγινε το ατύχημα, το οποίο μοιάζει να είναι η Porsche της 45χρονης. Ειδικοί, σύμφωνα με την εκπομπή, εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο που καταγράφεται στο βίντεο κινείται σχεδόν με τη διπλάσια ταχύτητα από τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας τα υπόλοιπα αυτοκίνητα κινούνται με περίπου 80χλμ/ώρα, τότε το αυτοκίνητο που εμφανίζεται ως η εμπλεκόμενη στο ατύχημα Porsche πιθανότατα βρίσκεται κοντά ή και πάνω από τα 150 χλμ/ώρα.