Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Τούρκου κρατουμένου που κατόρθωσε να δραπετεύσει από το επιβατηγό – οχηματαγωγό «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Ο δραπέτης, αν και βρισκόταν δεμένος με χειροπέδες και υπό την επίβλεψη αστυνομικών που είχαν αναλάβει τη μεταγωγή του, κατάφερε να ξεφύγει αιφνιδιαστικά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που το πλοίο κινούνταν στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Χίο και τις Οινούσσες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κρατούμενος βρισκόταν στο κατάστρωμα και κοιμόταν, πάντα υπό τη φρούρηση τεσσάρων αστυνομικών. Με μια ξαφνική κίνηση σηκώθηκε, άρχισε να τρέχει και αιφνιδίασε τους συνοδούς του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να τον συγκρατήσουν. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ένας πολίτης άνοιξε την πόρτα που οδηγεί προς το κατάστρωμα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ξεφύγει και να πηδήξει στη θάλασσα.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από το Λιμενικό της Λέσβου για συμμετοχή σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών και είχε προφυλακιστεί στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του γινόταν ώστε να παρουσιαστεί σε δικαστήριο στη Μυτιλήνη.

Αμέσως μετά τη δραματική διαφυγή, οι αστυνομικοί ειδοποίησαν τον πλοίαρχο, ο οποίος έκανε «κράτει» τις μηχανές του πλοίου και έθεσε σε εφαρμογή τις διαδικασίες έρευνας.

Στην επιχείρηση εντοπισμού κινητοποιήθηκαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής βρεθεί ο δραπέτης.

Η ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ:



«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής».