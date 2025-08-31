Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 31 Αυγούστου 2025, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Χίο και τις Οινούσσες.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από την απόδραση κρατούμενου κατά τη διάρκεια μεταγωγής του με το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Αριάδνη», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο κρατούμενος, ο οποίος συνοδευόταν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Μεταγωγών της ΕΛ.ΑΣ., κατόρθωσε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες να ξεφύγει από την επιτήρηση. Ενώ το πλοίο έπλεε στο στενό μεταξύ Χίου και Οινουσσών, ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας και διάσωσης.

Όπως τόνισαν αρμόδιες πηγές: «Οι έρευνες ξεκίνησαν άμεσα, με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού Σώματος και εναέριων μέσων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του». Τον συντονισμό έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την ανταπόκριση να χαρακτηρίζεται ως άμεση και συντονισμένη.

Ο δραπέτης και το ιστορικό του

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν διασταυρωθεί, πρόκειται για κρατούμενο που είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από το Λιμεναρχείο Λέσβου για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών. Εναντίον του είχε διαταχθεί προσωρινή κράτηση και είχε οδηγηθεί στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η χθεσινή μεταγωγή του προς τη Μυτιλήνη είχε στόχο την παρουσία του ενώπιον της δικαστικής Αρχής που χειρίζεται την υπόθεση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, με τις αρχές να υπογραμμίζουν ότι «όλα τα διαθέσιμα μέσα συνδράμουν στην επιχείρηση εντοπισμού στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Χίου και Οινουσσών».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.