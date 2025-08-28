Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση της απόφασης που αφορά την επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών που έμειναν ορφανά από μητέρα στον Βόλο. Ο πατέρας τους και δολοφόνος της 36χρονης δηλώνει μετανιωμένος λέγοντας πως ήθελε μόνο να την ταρακουνήσει και υποστηρίζοντας ότι θόλωσε.

Την απόφαση για την επιμέλεια αναμένεται να λάβουν η Δικαιοσύνη μαζί με κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ τα παιδιά έχουν δηλώσει από την πλευρά τους ότι θα ήθελαν να μείνουν μαζί με την αδερφή της μητέρας τους.

Ο 40χρονος

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, προτείνεται να αντεθεί η επιμέλεια στη θεία των παιδιών, που ζει και εργάζεται στη Σκιάθο, όπως ανακοίνωσε και ο δήμος, που κινητοποιήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την υποστήριξη των παιδιών και τη διευθέτηση τυχόν διαδικαστικών και πρακτικών ζητημάτων.

Έτσι, χθες, Τετάρτη 27/8 η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κοινωνική λειτουργός και η νομική σύμβουλος του δημάρχου μετέβησαν στην Εισαγγελία και κατέθεσαν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή φροντίδα και μεταχείριση των παιδιών, δηλώνοντας τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να συμβάλλει, με όποιο τρόπο ζητηθεί. Προηγουμένως είχαν συναντηθεί με τη θεία των παιδιών στο δημαρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανάγκες και τις προθέσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Εισαγγελία, πριν ανατεθεί η επιμέλεια, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα διαδικαστικά και πρακτικά ζητήματα, τα οποία ήδη έχει αναλάβει να διευθετήσει ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Τι ισχυρίστηκε ο συζυγοκτόνος

«Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Ήθελα μόνο να την ταρακουνήσω γιατί με υποτίμησε ως άντρα. Ήθελα να κρατήσω τη γυναίκα μου και να μην διαλυθεί η οικογένειά μας. Έγινα όμως ο δολοφόνος της γυναίκας που αγάπησα. Ζητώ βαθύτατα συγγνώμη», επεσήμανε ο 40χρονος, ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά του.

Παράλληλα υποστήριξε πως θόλωσε όταν η σύζυγός του του είπε ότι το παιδί που κυοφορούσε και είχε χάσει δεν ήταν δικό του. Τότε πήρε το μαχαίρι και τη χτύπησε θανάσιμα.