Στη θεία των παιδιών της άτυχης 36χρονης, που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της στον Βόλο, προτείνει η εισαγγελία να ανατεθεί η επιμέλεια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, προτείνεται να αντεθεί η επιμέλεια στη θεία των παιδιών, που ζει και εργάζεται στη Σκιάθο, όπως ανακοίνωσε και ο δήμος, που κινητοποιήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την υποστήριξη των παιδιών και τη διευθέτηση τυχόν διαδικαστικών και πρακτικών ζητημάτων.

Το πρωί της Τετάρτης, η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κοινωνική λειτουργός και η νομική σύμβουλος του δημάρχου μετέβησαν στην Εισαγγελία και κατέθεσαν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή φροντίδα και μεταχείριση των παιδιών, δηλώνοντας τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να συμβάλλει, με όποιο τρόπο ζητηθεί. Προηγουμένως είχαν συναντηθεί με τη θεία των παιδιών στο δημαρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανάγκες και τις προθέσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Εισαγγελία, πριν ανατεθεί η επιμέλεια, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα διαδικαστικά και πρακτικά ζητήματα, τα οποία ήδη έχει αναλάβει να διευθετήσει ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.