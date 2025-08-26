Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε στην Κορυτσά της Αλβανίας η κηδεία της 36χρονης Μαριόλα, που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στον Βόλο, την περασμένη Παρασκευή.

Η κηδεία, σύμφωνα με το gegonota.news, έγινε εν απουσία των τεσσάρων παιδιών της, παρ’ ότι θα ήθελαν να είναι εκεί.

«Ήθελα να πάω Αλβανία για τη μαμά αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί δεν μου κάνουν τα χαρτιά, επειδή αν πάω εκεί πρέπει να κάτσω 3 μήνες και δεν θέλω να πάω γιατί έχω τα μικρά, δεν θέλω να τα αφήσω και δεν θα πάω. Πήγα εδώ πέρα, την είδα τη μητέρα μου, αυτό μόνο», είπε η μεγάλη κόρη του θύματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η απολογία του 40χρονου συζυγοκτόνου

Στον ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθεί ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο γάμος τους, που κρατούσε πάνω από 20 χρόνια, είχε αρχίσει να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν – όπως λέει – πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Στο κείμενό του κάνει λόγο για «ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων» και υποστηρίζει ότι μετά από ομολογία της γυναίκας του «κλονίστηκε ανεπανόρθωτα».

«Θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα»

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή» αναφέρει, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

«Ζητώ συγγνώμη – Είμαι συντετριμμένος»

Στο υπόμνημα δηλώνει «βαθιά μετανιωμένος», ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, την οικογένεια της συζύγου του και την κοινωνία του Βόλου. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν υπήρξα βίαιος»

Ο κατηγορούμενος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στο παρελθόν είχε ασκήσει σωματική ή ψυχολογική βία στη σύζυγό του. «Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

«Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»

Κλείνοντας το υπόμνημα, ζητά την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.