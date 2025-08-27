Στις φυλακές της Λάρισας βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης ο γυναικοκτόνος του Βόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο δράστης του στυγερού εγκλήματος μεταφέρθηκε στην τρίτη πτέρυγα φυλακών, όπου συγκρατούμενοι τον αποδοκίμασαν και τελικά κρατείται σε ένα θάλαμο οκτώ ατόμων όπου τον κρατούν απομονωμένο.

«Είναι τέρας, μεγάλο τέρας. Θανατική ποινή πρέπει να πάρει, γιατί εκβίαζε τα παιδιά, την αδελφή μου με τον χειρότερο τρόπο και κοίτα που κατέληξε, στο θρίλερ η κατάσταση αυτή. Τη σκότωσε, την έβαλε στο χώμα για πάντα. Ας κάτσει και αυτός στη φυλακή για πάντα» ξεσπά η αδερφή της 36χρονης που δολοφονήθηκε.

«Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι. Η αδελφή μου δεν ήταν ευτυχισμένη. Μου είπε ότι ήταν έγκυος και εγώ λέω “κάτσε ρε αδελφούλα μου τι κάνετε, γιατί το κάνεις αυτό συνέχεια στον εαυτό σου”. “Με ζηλεύει για να μην τον χωρίσω” μου λέει» συνεχίζει.

«Επειδή έστειλε κάποιος άγνωστος ένα μήνυμα τι πάει να πει αυτό, ότι τον απατούσε;», αναρωτήθηκε η αδερφή της 36χρονης.

«Στο κάτω κάτω μαζί τα είχανε τα τηλέφωνα, είχε και αυτός το δικό της και αυτή είχε το δικό του. Μαζί τα είχανε. Πώς βρέθηκε τώρα ότι τον απατούσε, αφού αυτός έβλεπε όλα τα μηνύματα» κατέληξε.