Νέα στοιχεία που αφορούν τη στυγερή δολοφονία της 36χρονης στον Βόλο βλέπουν συνεχώς το «φως» της δημοσιότητας. Ο δράστης στην απολογία του επεσήμανε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι σκότωσε τη γυναίκα του «εν βρασμώ ψυχής» τονίζοντας πως θόλωσε.

Δηλώνοντας μετανιωμένος ο 40χρονος ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του τονίζοντας: «Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Ήθελα μόνο να την ταρακουνήσω γιατί με υποτίμησε ως άντρα. Ήθελα να κρατήσω τη γυναίκα μου και να μην διαλυθεί η οικογένειά μας. Έγινα όμως ο δολοφόνος της γυναίκας που αγάπησα. Ζητώ βαθύτατα συγγνώμη».

«Η ζωή μας κλονίστηκε, η σύζυγός μου διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα»

Υποστήριξε δε ότι το πρωί της Παρασκευής θόλωσε όταν η γυναίκα του, του είπε πως το παιδί που κυοφορούσε λίγο καιρό πριν, και είχε χάσει, δεν ήταν δικό του. Πήρε το μαχαίρι που χρησιμοποιούσαν για να ψήνουν κρέας και χτύπησε την 36χρονη.

«Η ζωή μας κλονίστηκε μετά το Πάσχα του 2025 όταν διαπίστωσα ότι η σύζυγός μου διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα, με τον οποίο αντάλλαζε καθημερινά ερωτικά μηνύματα. Εκείνο το πρωί με έφερε εκτός εαυτού, μου ανακοίνωσε με ένα χλευαστικό, προσβλητικό και ειρωνικό ύφος το γεγονός ότι έχασε ένα παιδί που δεν ήταν δικό μου» υπογράμμισε χαρακτηριστικά

Ο 40χρονος

«Οι γυναικοκτονίες είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια»

«Είχαμε την απολογία χθες στον ανακριτή και την προφυλάκιση του δράστη της γυναικοκτονίας που μας συγκλόνισε στο Βόλο. Βγάζει στην επιφάνεια πάλι το θέμα των γυναικοκτονιών, το οποίο δυστυχώς δεν σταμάτησε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και η πολιτεία αναγκαστικά πήρε μέτρα για να το αναχαιτίσει στο μέτρο που είναι δυνατό.

Έχει δημιουργήσει τα safe house, το panic button, κάποιες δομές, τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες ή στους άντρες αντίστοιχα, οι οποίοι ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά σε ένα σπίτι, να μπορούν να έχουν την ευκαιρία να το καταγγείλουν, να οδηγήσουν τον δράστη στην δικαιοσύνη, η οποία είναι και η αρμόδια να αποφασίσει και βέβαια να έχει μια προστασία από τον κακοποιητή της» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας.

«Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη»

Η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου αναφερόμενη στο προφίλ του δράστη σχολίασε σε δηλώσεις της επίσης στο Mega: «Είναι ένας άνθρωπος που επειδή έχει κι ένα ποινικό παρελθόν και επειδή είχε μια τέτοια συμπεριφορά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς, φαίνεται ότι δεν υπάρχει συναίσθημα μέσα του, δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει».

«Για μένα, το έχω πει ότι και ο τρόπος που σκότωσε αυτή τη γυναίκα δείχνει πολύ έντονο θυμό, γιατί η χρήση του μαχαιριού είναι ένα όπλο το οποίο πραγματικά σε φέρνει τόσο κοντά σε σωματική επαφή με το θύμα, που θέλεις και να το βασανίσεις και να δείξεις τον απόλυτο έλεγχο και την κυριαρχία» είπε κλείνοντας.