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Εθνικές εκλογές 2019: Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Ενότητας

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17:22
21/06/2019
Εθνικές εκλογές 2019: Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Ενότητας
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Τις υποψηφιότητές της για τις επερχόμενες Εθνικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 ανακοίνωσε η Λαϊκή Ενότητα.

Τις προσεχείς ημέρες, αναμένεται να ανακοινωθεί και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Λαϊκής Ενότητας.

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΗ-ΜΠΕΣΚΑ ΑΥΓΟΥΛΑ (ΑΥΓΗ)
ΚΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΑ ΚΑΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΑΡΣΕΦΣΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ (ΜΑΝΙΑ)
ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β1’ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΥ)
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ)
ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΑΝΑ)
ΣΙΟΥΓΚΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
ΤΣΙΦΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΨΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β2’ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ)
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΚΟΥ ΤΑΣΙΑ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ

Β3’ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΚΑΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΜΠΕΝΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ)
ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΑΚΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΙΔΕΡΗ-ΜΗΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΑ)

Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΡΟΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΜΒΡΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΥΣΥ ΜΠΑΝΙ
ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΦΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΨΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΤΗΣ

ΠΕΣΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΛΙΑ

ΑΧΑΪΑΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΓΚΟΥΛΕΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΦΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΗΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΚΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΓΚΙΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΖΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΡΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΛΙΟΥΦΑΣ ΑΔΩΝΙΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΙΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΑΡΒΑΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΒΕΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΜΗΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΟΥΡΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΣΕΒΡΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΠΑΪΣΙΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΛΙΟΥΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΝΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΓΚΑΓΚΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΟΥΛΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΡΙΣΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΣΑΜΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ)
ΛΕΡΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΗ

ΛΕΣΒΟΥ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ-ΚΟΥΤΛΗ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑ (ΠΕΠΗ)
ΦΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΟΥΛΑΜΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΛΩΣΗ ΝΙΝΑ
ΤΟΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΪΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΜΟΥ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΘΑΚΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΡΑΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΑΣΠΑ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΡΓΙΑΔΕ-ΚΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΣΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΙΟΥ

ΓΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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