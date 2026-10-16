Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζομένους, καθώς και νέες ρυθμίσεις για τις γονικές άδειες και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης την Παρασκευή 16/10 η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» η Νίκη Κεραμέως είπε: «Η νέα φάση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας»

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ιδιωτική υγεία, τα καθαριστήρια, τα κομμωτήρια, οι συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, τα logistics, οι επισκευές και οι υπηρεσίες καθαρισμού. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από το μέτρο. Η υπουργός υπογράμμισε ότι η κάρτα διασφαλίζει την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την αμοιβή των εργαζομένων για τις ώρες που απασχολούνται, ενώ παράλληλα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως σημείωσε, σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες έχουν αυξηθεί έως και 1.200% μετά την εφαρμογή του μέτρου, ενώ πρόσθεσε πως «διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος αμείβεται για τις ώρες που εργάζεται».

Επίσης, υπενθύμισε ότι για εργαζόμενο που εντοπίζεται να εργάζεται χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση της κάρτας προβλέπεται πρόστιμο 10.500 ευρώ. Για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, ακόμη και ανώνυμα, μέσω του 1555.

Ανεργία: Στο 7,4% και νέα προγράμματα απασχόλησης

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, ενώ η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ιστορία της. Ωστόσο, όπως επισήμανε, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας γίνεται δυσκολότερη, καθώς απαιτούνται πλέον πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για ομάδες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες, στις άνεργες μητέρες και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για εργασία εξ αποστάσεως από απομακρυσμένους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την υπουργό, το κράτος θα επιδοτεί για έναν χρόνο το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσληψη εργαζομένων που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθούν. Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση έως 90% για την απασχόληση άνεργων γυναικών, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. «Θέλουμε να ανοίξουμε μια νέα δεξαμενή εργαζομένων και νέες δυνατότητες […] να δουλέψουν μένοντας στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέοι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία

Η υπουργός προανήγγειλε επίσης νομοσχέδιο για τη χρήση αλγορίθμων στη διαχείριση εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες. Όπως εξήγησε, οι αλγόριθμοι επηρεάζουν κρίσιμες αποφάσεις, όπως η ανάθεση εργασιών, οι προαγωγές και η διακοπή συνεργασιών.

Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, καθώς και ανθρώπινη εποπτεία σε σημαντικές αποφάσεις. «Ο αλγόριθμος τι λαμβάνει υπόψη πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουν οι εργαζόμενοι», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι θα προβλέπεται ανθρώπινη εποπτεία σε κρίσιμες αποφάσεις. Το νομοσχέδιο, το οποίο βασίζεται σε ευρωπαϊκή οδηγία, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες

Στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και αλλαγές στις γονικές άδειες, με στόχο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.

Ειδικότερα, η υπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η κατάργηση της υποχρεωτικής αναμονής ενός έτους μεταξύ διαδοχικών γονικών αδειών για διαφορετικά παιδιά. Παράλληλα, θα παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λήψης της άδειας όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη. Επιπλέον, προβλέπεται η κατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης έξι μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση άδειας φροντιστή. Με τη ρύθμιση αυτή, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας και κατά το πρώτο εξάμηνο της απασχόλησής τους.

Όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως, οι αλλαγές αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. «Είναι μέτρα που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά […] τους εργαζόμενους γονείς», σημείωσε η υπουργός Εργασίας.

Κλείνοντας, εστιάζοντας στο στεγαστικό ζήτημα και στην επιστροφή Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η υπουργός σημείωσε ότι περίπου 473.000 από τους 770.000 πολίτες που έφυγαν έχουν επιστρέψει, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 62%.