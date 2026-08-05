Εγκρίθηκαν από τον υπουργό υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, οι διαδικασίες δημοπράτησης δύο σημαντικών αρδευτικών έργων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 86 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση του Φράγματος Νεστορίου και των συνοδών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 59,25 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σελλάνων, προϋπολογισμού 27,46 εκατ. ευρώ. Οι δύο παρεμβάσεις, συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην αναβάθμιση των αρδευτικών υποδομών και στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκε η δημοπράτηση για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής Φράγματος Νεστορίου περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και συνοδών έργων», το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να εξασφαλιστούν επαρκείς υδατικοί πόροι για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών περίπου 70.000 στρεμμάτων, θα στηρίξει περισσότερους από 5.000 αγρότες ενισχύοντας την αγροτική παραγωγή και τη βιώσιμη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτων.

Η έγκριση της δημοπράτησης του έργου σηματοδοτεί την επανεκκίνηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Υπογειοποίηση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Αρδευτικών Γεωτρήσεων Τ.Ο.Ε.Β. Σελλάνων Ν. Καρδίτσας». Το έργο προβλέπει την υπογειοποίηση των αρδευτικών δικτύων, την πλήρη ανακαίνιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης της λειτουργίας τους. Με την ολοκλήρωσή του θα περιοριστούν οι απώλειες νερού, θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων και θα βελτιωθεί σημαντικά η αποδοτικότητα του αρδευτικού δικτύου, προς όφελος των καλλιεργητών της περιοχής.

Όπως έγινε γνωστό, το έργο εντάχθηκε αρχικά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στις 2 Ιουλίου 2019. Μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση του σχεδιασμού του. Στις 11 Ιουλίου 2025 εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση της πράξης, κατόπιν εκπόνησης νέας οριστικής τεχνικής μελέτης και αναμόρφωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 εκδόθηκε η απόφαση συνέχισης του έργου στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του. Με την έγκριση των διαδικασιών δημοπράτησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το έργο εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησής του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.