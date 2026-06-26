Μια αιχμηρή ανάρτηση κατά του Παύλου Πολάκη έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή όπως τόνισε τη δεύτερη αθώωση του Σταμάτη Πουλή και της συζύγου του, Ανδρονίκης Θεοφιλάτου για τις προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Όπως επεσήμανε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας για τον Παύλο Πολάκη «ούτε λέξη! Κιχ! “Μουρμού” που λέει και ο ίδιος» για «τις απέραντες συκοφαντίες». «Αυτό είναι το πραγματικό ήθος της Αριστεράς. Η δήθεν ευαισθησία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαντλείται στο εάν μας συμφέρει και στο εάν είναι δικός μας ή αντίπαλός μας. Υποκριτές!».

«Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μήν κρυώνουμε να ξέρεις…» σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η Άδωνι Γεωργιάδη

Ψάχνω να δω εάν ο λαλίστατος @pavpol2222 έκανε το παραμικρό σχόλιο για την οριστική και αμετάκλητη δικαίωση του @stamatispoulis για τις απέραντες συκοφαντίες που του είχε απευθύνει ο Πολάκης για το Κεελπνο, μετά και την ομόφωνη αθώωση του χθες, στην τελευταία Δίκη που είχε απομείνει. Ούτε λέξη! Κιχ! «Μουρμού» που λέει και ο ίδιος. Ψάχνω να δω εάν ένας οποιοσδήποτε Αριστερός «της ανθρωπιάς και των δικαιωμάτων» έχει πει μία οποιαδήποτε συγγνώμη. Και όμως ένα νεαρό ζευγάρι, ο Σταμάτης και η Ανδρονίκη, μάλιστα ο ένας Πρόεδρος τότε του Συλλόγου Εργαζομένων απολύθηκαν από την δουλειά τους βάσει αυτών των συκοφαντιών. Διασύρθηκαν, μπήκαν οι εισαγγελείς στο σπίτι τους, είδαν το όνομά τους πρωτοσέλιδο, άκουγαν επί χρόνια να τους κατηγορούν στην Βουλή.

Έστησαν βάσει αυτών για μένα ολόκληρη Εξεταστική στην Βουλή για την Υγεία, προσπάθησαν να μου ασκήσουν και εμένα δίωξη, διέσυραν τους πιο στενούς μου συνεργάτες, εκβίασαν….και τελικά; Άπαντες αμετάκλητα ΑΘΩΟΙ και μετά;…. «Μουρμού»….αυτό είναι το πραγματικό ήθος της Αριστεράς. Η δήθεν ευαισθησία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαντλείται στο εάν μας συμφέρει και στο εάν είναι δικός μας ή αντίπαλός μας. Υποκριτές! «Μουρμού»….

Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μήν κρυώνουμε να ξέρεις….

Ψάχνω να δω εάν ο λαλίστατος @pavpol2222 έκανε το παραμικρό σχόλιο για την οριστική και αμετάκλητη δικαίωση του @stamatispoulis για τις απέραντες συκοφαντίες που του είχε απευθύνει ο Πολάκης για το Κεελπνο, μετά και την ομόφωνη αθώωση του χθες, στην τελευταία Δίκη που είχε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 26, 2026

Σε ανάρτηση που είχε κάνει χθες Πέμπτη, ο υπουργός Υγείας έγραψε για τον Σταμάτη Πουλή και την Ανδρονίκη Θεοφιλάτου πως κηρύχθηκαν «ομόφωνα αθώοι» και στη δεύτερη δίκη «για τις άλλες 74 προσλήψεις, τις οποίες ο Πολάκης χρέωνε σε αυτούς τους ανθρώπους και για τις οποίες η κα Τουλουπάκη είχε ασκήσει δίωξη».

«Όλες οι ιστορίες του Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ τελείωσαν δικαστικά με τη συντριπτική του ήττα!» προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης.