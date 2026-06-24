Μπορεί να απομένει μόλις μία εβδομάδα πριν αποχαιρετήσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ωστόσο η Βουλή συνεχίζει να διανύει μία περίοδο έντονης κινητικότητας τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και στο πεδίο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η κυβέρνηση, έχοντας ως γνώμονα μεταξύ άλλων το γεγονός ότι διανύουμε το τελευταίο καλοκαίρι πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, επιταχύνει την προώθηση σημαντικών νομοθετημάτων, ενώ την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε εγρήγορση, εκτιμώντας πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αιφνιδιασμό, στήνοντας κάλπες μέσα στο τρέχον έτος.

Στο καθαρά νομοθετικό σκέλος, λοιπόν, η ατζέντα για το προσεχές διάστημα προβλέπεται βαριά. Σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται από τη Βουλή η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει από τις 09:00 το πρωί και πρέπει να σημειωθεί ότι στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα εντάσσεται και η ρύθμιση που διαγράφει σχεδόν όλους τους τόκους στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων του Ν. 3869/2010. Η διάταξη κατατέθηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, προβλέποντας τόκο μόνο στη δόση, όχι στο υπολειπόμενο κεφάλαιο.

Ακολούθως, σειρά παίρνει η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αριθμεί 774 άρθρα και αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να σημειωθεί ότι σήμερα το συγκεκριμένο νομοθέτημα εισάγεται για δεύτερη ανάγνωση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, συνεχίζονται στην αίθουσα της Γερουσίας οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, όπου την επόμενη εβδομάδα τα μέλη της θα κληθούν να τοποθετηθούν επί άρθρων με άμεσο θεσμικό και πολιτικό αντίκτυπο, όπως η διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να διαλύεται η Βουλή και να οδηγείται η χώρα σε πρόωρες εκλογές, η συνταγματική κατοχύρωση της επιστολικής ψήφου και για τους εκλογείς εντός Ελλάδας, καθώς και το εκλογικό σύστημα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεδρίαση της Τρίτης, 30 Ιουνίου, όταν η συζήτηση θα στραφεί στο άρθρο 86 του Συντάγματος, που ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, ορίζοντας το ειδικό πλαίσιο για τη δίωξη, ανάκριση και εκδίκαση αδικημάτων που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Πρόκειται για ένα από τα πιο ευαίσθητα πεδία της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς συνδέεται διαχρονικά με τη συζήτηση περί λογοδοσίας του πολιτικού προσωπικού και ιδίως των μελών της εκάστοτε κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, η Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της στα μέσα Ιουλίου. Αμέσως μετά, η διαδικασία θα περάσει στην Ολομέλεια, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες της σημερινής προτείνουσας Βουλής.

Την ίδια ώρα, τρέχει και μία ακόμη θεσμική προθεσμία. Στο τέλος του μήνα λήγει το περιθώριο που έχουν κόμματα και βουλευτές για να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να μην έχει την ίδια προβολή με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ωστόσο αφορά τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου και τις ισορροπίες μέσα σε αυτό.

Ανοιχτό τέλος παραμένει επίσης το ζήτημα της σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η αντιπολίτευση ζητά να κληθούν σε ακρόαση ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής και επικεφαλής εταιρειών που συνδέθηκαν με το κακόβουλο λογισμικό Predator, καθώς και ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.