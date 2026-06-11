Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση στον Δήμο Αθηναίων με αφορμή τη λήψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα στις σχολικές υποδομές της πόλης.

Λίγες ώρες μετά τις αιχμές του επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστα Μπακογιάννη, ότι η δημοτική αρχή οδηγεί την Αθήνα «σε μία τροχιά μνημονίων» μέσω ενός «θηριώδους δανείου», ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπερασπίστηκε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στρέφοντας τα πυρά του κατά της προηγούμενης διοίκησης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική», υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίστηκαν 75 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία με στόχο την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων της Αθήνας.

Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στη διοίκηση Μπακογιάννη για την κατάσταση που, όπως ανέφερε, παρέλαβε στα σχολεία της πρωτεύουσας, τονίζοντας ότι τα κτίρια βρέθηκαν «σε χείριστη κατάσταση». Όπως υποστήριξε, η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει στον Δήμο να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που είχαν μείνει πίσω τα προηγούμενα χρόνια.

«Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο, με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη δανειακή σύμβαση ως αναγκαίο εργαλείο για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση και προσωπικά στον Κώστα Μπακογιάννη, επισημαίνοντας ότι ο πρώην δήμαρχος καταψήφισε την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. «Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι», έγραψε ο Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας τη στάση των παρατάξεων κατά τη σχετική ψηφοφορία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ακόμη ότι την πρόταση στήριξαν οι παρατάξεις «Αθήνα Τώρα» και «Ανοιχτή Πόλη», ενώ το ΚΚΕ επέλεξε την αποχή.

Ιστορική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.



Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη.



Στηρίζουμε στην πράξη το… pic.twitter.com/ev8lkNAfmr — Haris Doukas (@h_doukas) June 11, 2026

Η παρέμβασή του ήρθε ως άμεση απάντηση στις καταγγελίες του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η δημοτική αρχή ζητά «λευκή επιταγή» 75 εκατ. ευρώ χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, ενώ έκανε λόγο για υπερδανεισμό που θα επιβαρύνει τους δημότες έως το 2046. Ο πρώην δήμαρχος είχε επίσης υποστηρίξει ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 57 εκατ. ευρώ στις σχολικές υποδομές χωρίς νέο δανεισμό και είχε αφήσει διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκούς πόρους προς αξιοποίηση.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι όσοι δεν στήριξαν τη χρηματοδότηση οφείλουν να εξηγήσουν τη στάση τους στους πολίτες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις «ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».