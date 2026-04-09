«Πρόκειται για ένα νέο ζευγάρι αγροτών που αιτήθηκε την έγκριση των αιτήσεων μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο κατατέθηκε νόμιμα και τελικά οι υπηρεσίες το απέρριψαν. Στην πραγματικότητα ελέγχεται για μια πράξη η οποία δεν έγινε ποτέ», είπε ο πρώην υφυπουργός, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι στη δικογραφία «παρατηρούνται ορισμένες σημαντικές αντιφάσεις».

«Η παράβαση καθήκοντος προϋποθέτει δυο πράγματα: την τέλεση μιας παράνομης πράξης και την παραγωγή ζημιάς. Η ίδια δικογραφία τονίζει ότι ούτε έγιναν προπαρασκευαστικές πράξεις, ούτε εκτελέστηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ούτε είχαμε καμία απόπειρα τέλεσης παράνομης πράξης, αλλά ούτε και ζημιώθηκε στο ελάχιστο το οικονομικό και οποιοδήποτε άλλο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξήγησε, κάνοντας λόγο για «νομικούς ακροβατισμούς για τους οποίους θα τοποθετηθεί αρμοδίως».

«Επιμένω ότι έχει έωλες και αβάσιμες εικασίες αυτό το κείμενο. Σέβομαι τη δουλειά των εισαγγελικών λειτουργών και τιμώ την εισαγγελική αρχή στη χώρα μας. Αλλά ως πολίτης που θίγεται, έχω κάθε δικαίωμα να εκφράζω τις αντιρρήσεις μου και να το κάνω μάλιστα με επίσημο τρόπο».

Ωστόσο, διασαφήνισε ότι δεν θα ήθελε να μπει στη λογική «σκοπιμότητας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προτιμά να εστιάσει στη δικαστική περιπέτεια η οποία ξεκινά». Παράλληλα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου εξαπέλυσε δριμεία κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία περισσεύουν».