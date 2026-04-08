Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται εντός του καλοκαιριού και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων έδωσαν το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης οι υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

O Άκης Σκέρτσος ανέφερε:

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, πολύ λίγες χώρες έχουν προχωρήσει σε τέτοιο μέτρο. Θα εξηγήσουμε γιατί και πώς προχωράμε. Έχουμε συνεργαστεί στενά με τα δύο υπουργεία, αλλά και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Απαιτούνται τεχνολογικές λύσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Να δούμε το ζήτημα των κυρώσεων στις εταιρείες τεχνολογίας, για να είναι πρωτίστως αποτελεσματική η ρύθμιση».

«Όταν ανοίγει ένα κινητό κλείνει μια παρέα», κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.

«Δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου, παίρνουμε προληπτικά μέτρα», είπε ο υπουργός, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, από την πλευρά του.

Εποπτεία και κυρώσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πλαίσιο εποπτείας και επιβολής κυρώσεων, με τις πλατφόρμες να φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή της επαλήθευσης ηλικίας και τον περιορισμό της πρόσβασης σε χρήστες κάτω των 15 ετών.

Το ισχύον πλαίσιο της DSA ενεργοποιείται για την εποπτεία και την επιβολή κανόνων, με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες.

Ως αρμόδιες εθνικές αρχές στην Ελλάδα αναφέρθηκαν: η ΕΕΤΤ, ως Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών, το ΕΣΡ, για ζητήματα που σχετίζονται με το άρθρο 28 της DSA, η ΑΠΔΠΧ, επίσης για την εποπτεία εφαρμογής του άρθρου 28.

Σε περιπτώσεις καταγγελιών, προβλέπεται διαδικασία διαβίβασης της υπόθεσης στη χώρα εγκατάστασης της πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία για μεγάλες εταιρείες, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σκιαγραφούν ένα πλαίσιο που συνδυάζει την πρόληψη, τον έλεγχο και την εποπτεία, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Παπαστεργίου: Πώς θα λειτουργεί η επαλήθευση ηλικίας μέσω πλατφορμών

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ξεκαθάρισε πως η πρόσβαση στα social media (Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat) θα απαγορεύεται για ανηλίκους έως το έτος που φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου.

Ημερομηνία γέννησης: Θα λαμβάνεται ως βάση η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

Τεχνική υλοποίηση: Θα ενεργοποιηθεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας όπως έχει ενσωματωθεί στο gov.gr.

Τι εξαιρείται: Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Viber και το WhatsApp.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.