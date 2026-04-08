«Η παράταξή μας υπηρετεί διαχρονικά μια αξία: Διαφάνεια, δικαιοσύνη, νομιμότητα, ευθύνη παντού. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε πράξη όλοι μας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι πήραν περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούνταν. Πρέπει να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση, να γυρίσουν πίσω τα λεφτά και να αντιμετωπίσουν τις ποινικές ευθύνες που τους αναλογούν όσοι παρανόμησαν».

Ο υπουργός σημείωσε πως αποτελεί σοβαρό ερωτηματικό για ποιον λόγο αυτό το θέμα έρχεται τμηματικά στη δημόσια ζωή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Η δικογραφία έκανε μερικούς μήνες ταξίδι. Οι συνάδελφοι που ελέγχονται έχουν δώσει τη δική τους επιχειρηματολογία και προς τιμήν τους ζήτησαν άμεσα την άρση ασυλίας τους για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεσή τους. Δεν είναι υπόδικοι, δεν κατηγορούνται ότι πήραν χρήματα για προσωπικό τους όφελος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα τρέξει γρήγορα και θεωρώ ότι το τέλος αυτού του ελέγχου θα βρει τους συναδέλφους αθώους», επεσήμανε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «η ηθική απαξίωση που επιχειρείται από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ και της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν θα περάσει και είναι κάτι που πλήττει και τη δημοκρατία μας». Τόνισε, επίσης, ότι κανείς δεν πρέπει να είναι σιωπηλός απέναντι σε αυτήν την επιχείρηση απαξίωσης της παράταξης. «Ο χαρακτηρισμός πλειοψηφία των υποδίκων είναι απαράδεκτος, άθλιος και αστήρικτος. Η ασυλία έχει αρθεί σε δεκάδες βουλευτές όλων των κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ, ένας στους πέντε βουλευτές του, για διάφορους λόγους, έχει αρθεί η ασυλία τους με τη σύμφωνη γνώμη τους. Δεν τους είπε κανείς κόμμα υποδίκων. Επομένως, ας ηρεμήσουν πολιτικά και ας φροντίσει η αντιπολίτευση να μιλήσει με σοβαρότητα και ευθύνη», σημείωσε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην παγκόσμια κρίση που έχει επέλθει και επηρεάζει τις οικονομίες όλου του κόσμου, επομένως και την ελληνική. «Αντί να κουβεντιάζουμε και να κινούμαστε όλοι ενωμένοι για το καλό της πατρίδας μας σε αυτήν την πολύ κρίσιμη συγκυρία, ορισμένοι θέλουν να πουν ότι για τα πάντα φταίει μια σκανδαλώδης κυβέρνηση», επεσήμανε προσθέτοντας πως «η τακτική που ακολουθούσε η ΝΔ ως αντιπολίτευση και τα τελευταία επτά χρόνια ως κυβερνηση είναι να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι στο υπουργείο Ανάπτυξης ακολουθεί την αρχή της διαφάνειας. Σε αυτό το πλαίσιο, για τα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, είπε πως «έχουμε ήδη πάρει πίσω 110 εκατ. ευρώ από 145 εταιρείες. Θα γίνει σεβαστό και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε σε πραγματικές επενδύσεις».

Ειδική αναφορά έκανε και στα 13 επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς των Μεγάλων Επενδύσεων, τα οποία θα δημιουργήσουν 700 νέες θεσεις εργασίας. «Αφορούν την περιφέρεια και δύσκολες περιοχές, όπως είναι η Καστοριά, η Κομοτηνή, η Λάρισα και τα Ιωάννινα», υποστήριξε. Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα στηριχθεί και η ελληνική βιομηχανία με 200 εκατ. ευρώ από το Modernisation Fund για το 2026 και θα δοθούν 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους.

Ο υπουργός τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα «έρχονται τρία νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές, και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε δεκάδες επενδυτικά σχέδια να λάβουν ενισχύσεις. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να πέφτει ζεστό χρήμα στην οικονομία».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε ιδιαιτέρως σημαντική στην πράξη τη μεταρρύθμιση για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κάτι που ομολογούν πλέον οι πάντες, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Βάλαμε το νομοθετικό πλαίσιο με το πολύ αυστηρό μέτρο του πλαφόν σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη συντήρησης, η Αρχή οφείλει να το εφαρμόζει με πολύ αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν τον νόμο», σημείωσε.