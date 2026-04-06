Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, λέγοντας ότι «μιλάμε για πολιτική διαχείριση όχι ποινική, κάθε περίπτωση θα ειδωθεί ξεχωριστά, θα συνεδριάσει η επιτροπή δεοντολογίας»

Ο ίδιος μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1 σημείωσε ότι «δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει η επιτροπή δεοντολογίας και τι θα πουν οι ίδιοι».

«Όταν έχουμε μια διαχρονική και διακομματική παθογένεια προφανώς, η κυβέρνηση βλέπει ότι έχει κάποια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και τα αντιμετώπισε όμως. Σήμερα, η υπόθεση έχει μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΑΔΕ, τα πράγματα έχουν αλλάξει, η ψηφιοποίηση του κράτους έχει επιτρέψει να μην υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Σε ό,τι έχει σχέση με τα προβλήματα των πολιτών μας, έχουμε υποχρέωση ως βουλευτές να μεταφέρουμε ή να αναφέρουμε το πρόβλημα στη δημόσια διοίκηση. Κανένας δεν είναι υπόδικος, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. (…) Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα κριθεί διαφορετικά. Ούτε κουκουλώνουμε κάτι, ούτε πρόκειται αυτή η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε (σ.σ. να κουκουλώσει κάτι)».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: «Γίνεται πάντα συζήτηση τι θα ακολουθήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει φέτος, μέσα στο μήνα θα υποβάλλουμε το 8ο αίτημα. Είμαστε έτοιμοι να το υποβάλλουμε. Και αυτό απαντά στην αντιπολίτευση πώς πάει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρώτοι στις απορροφήσεις το Ταμείο Ανάκαμψης, πρώτοι στο ΕΣΠΑ. Άρα κάτι γίνεται σωστά στην Ελλάδα».