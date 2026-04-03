Ο Ευάγγελος Τουρνάς αναλαμβάνει καθήκοντα υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ο κ. Τουρνάς, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, το 2021 είχε διατελέσει υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στο νεοσύστατο τότε υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και διατήρησε το αξίωμα μέχρι τις 26 Μαΐου 2023, όταν ορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην κυβέρνηση του Ιωάννη Σαρμά.

Επανήλθε στη θέση του υφυπουργού στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2023.

Ο κ. Τουρνάς διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2015, ενώ από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013 ήταν Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητής του CAOC 7, καθώς και Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) από το 2011 έως το 2012.

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1958 και το 1976 εισήλθε στη Σχολή Ικάρων, όπου τέσσερα χρόνια αργότερα ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός.

Είναι απόφοιτος του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ), της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ), της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α) και του Air Command and Staff College των ΗΠΑ.

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης, με αεροσκάφη: Τ-41D, T-37B/C, T-2E, T-33A/B, F-5Α/Β, Mirage F-1CG και Mirage 2000.