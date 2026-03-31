Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει μια σύνθετη εσωκομματική εικόνα, με αξιοσημείωτες μετακινήσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Στο σύνολο των 271 εκλεγμένων μελών, οι δυνάμεις που πρόσκεινται στην ηγεσία διατήρησαν την κυριαρχία τους, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ενδείξεις ενίσχυσης άλλων τάσεων και πρωτοβουλιών.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο οποίος ξεπέρασε το όριο των χιλίων ψήφων (συγκεντρώνοντας 1.018 για την ακρίβεια), καταγράφοντας μια εντυπωσιακή επίδοση στην πρώτη του συμμετοχή στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Η απήχησή του εκτείνεται μάλιστα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, ενώ η ισχυρή παρουσία του στην Κρήτη είχε ήδη φανεί από τη συμμετοχή του στις ευρωεκλογές του 2024. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Θανάσης Γλαβίνας με 898 ψήφους, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου με 880 ψήφους, σημειώνοντας παράλληλα την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των γυναικών.

Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν στελέχη που πρόσκεινται στον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, όπως οι Κώστας Παπαδημητρίου και Σωτήρης Παπαγεωργίου (με 846 και 818 ψήφους αντίστοιχα), ενώ ακολούθησαν ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, (με 774 ψήφους) και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης, Χρήστος Κακλαμάνης, (με 759). Στην πρώτη δεκάδα εντάχθηκαν επίσης ο αθλητικογράφος, Βασίλης Σκουντής, με 711 ψήφους και ο ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης, με 703, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της επιρροής του κόμματος και σε πρόσωπα εκτός του στενού πολιτικού πυρήνα.

Στην ενδέκατη θέση βρίσκουμε με 702 ψήφους τον Δήμαρχο Μίνωα και πρώην βουλευτή, Βασίλη Κεγκέρογλου, που είναι πολιτικός φίλος του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ενώ σε υψηλές θέσεις βρέθηκαν ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Ελισάβετ Φελώνη και η Τόνια Αντωνίου, με την εικοσάδα να κλείνουν οι προσκείμενοι στον πρόεδρο του Κινήματος, Ηρακλής Δρούλιας και Νίκος Δασκαλάκης.

Η πλευρά του Χριστοδουλάκη εξέλεξε σύμφωνα με το περιβάλλον του 74 από τα 271 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς πέραν των Κεγκέρογλου, Σαχινίδη, Φελώνη και Αντωνίου, αρκετά καλά τα πήγαν κι άλλα 70 στελέχη όπως οι Στέφανος Μιχαλάκος, Απόστολος Ραυτόπουλος, Γιώργος Αναγνώστου, Μανώλης Αννέτης, Σταυρούλα Δήμου, Βάσια Αναστασίου, Παντελής Καμάς, Γρηγόρης Κατσίλας, Μαρία Δημητρακοπούλου-Σιούνα, Δημήτρης Κουρόγιωργας, Μιχάλης Κορδαλής και Ρούλα Καρκάνη.

Σημαντικό αποτύπωμα στη νέα σύνθεση αφήνει και η συνεργασία μεταξύ του Παύλου Γερουλάνου και του Μιχάλη Κατρίνη, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερους από 50 εκλεγμένους που κινούνται στον συγκεκριμένο χώρο. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν η Έφη Χαλάτση, ο Εύρης Ευρυβιάδης, ο Αργύρης Αργυριάδης, καθώς και ο Γιώργος Πετρουλάκης. Στη λίστα των εκλεγμένων περιλαμβάνονται επίσης οι Κώστας Πάστας, Κώστας Βαρδαβάς, Ευριπίδης Ελευθεριάδης, Μανώλης Πετράκης, καθώς και οι Κατερίνα Αυξεντίου και Κωνσταντίνα Αντεριώτη.

Από την πλευρά του Μιχάλη Κατρίνη αναφέρεται ότι περίπου 20 στελέχη εξελέγησαν, μεταξύ των οποίων οι Θοδωρής Λώλος, Σταύρος Βαβίας, Χριστίνα Αλίρη, Αντώνης Πιτταράς, Γιώργος Ντούσκας, Δήμητρα Βεσλεμέ, Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Κονδύλης, Γιάννα Τσίχλη και Σπύρος Φράγκος.

Η ομάδα που συνδέεται με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, κατέγραψε επίσης αξιοσημείωτη παρουσία, κυρίως στην Αττική, εκλέγοντας μεταξύ άλλων τη Ρωξάνη Μπέη, τον Κώστα Πανδή και τον Λάζαρο Καραούλη. Παράλληλα, στο νέο όργανο φαίνεται να εντάσσονται και πρόσωπα που κινούνται κοντά στον Παύλο Χρηστίδη, μέσα από συγκλίσεις με την ηγετική πλευρά. Τέλος, από την ομάδα που συνδέεται με την Άννα Διαμαντοπούλου εξελέγησαν, μεταξύ άλλων, η Χαρά Κεφαλίδου και η Βαγγελιώ Σχοιναράκη, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα πολυφωνίας στη νέα Κεντρική Επιτροπή.

