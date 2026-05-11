Σε μια δικαστική εξέλιξη που καθηλώνει τις ΗΠΑ, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν δήλωσε σήμερα αθώος για την απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο κατηγορούμενος, που φέρεται να επιχείρησε να πλήξει τον Αμερικανό ηγέτη κατά τη διάρκεια του πρόσφατου γκαλά των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, εμφανίστηκε ενώπιον της δικαιοσύνης μέσω του συνηγόρου του.



Το κατηγορητήριο σε βάρος του είναι βαρύτατο, καθώς περιλαμβάνει την απόπειρα κατά του Προέδρου, την επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα, αλλά και σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παρά τις καταιγιστικές κατηγορίες, η πλευρά του Άλεν επέλεξε να αρνηθεί τα πάντα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σκληρή δικαστική διαμάχη που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται πως ο Άλεν πυροβόλησε με μια καραμπίνα εναντίον ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και έκανε έφοδο σε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης επίθεσης εναντίον του Τραμπ και άλλων μελών της κυβέρνησής του στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.



Ο Άλεν φορούσε μια πορτοκαλί φόρμα και δεσμά στη μέση κατά τη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον ενώπιον του δικαστή, ο οποίος θα προεδρεύσει της δίκης, Τρέβορ ΜακΦάντεν.



Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αφότου ένας άλλος δικαστής ζήτησε συγγνώμη από τον Άλεν για τη μεταχείριση που του επιφυλάχθηκε σε μία φυλακή της Ουάσιγκτον, όπου μεταξύ άλλων του επιβλήθηκαν προληπτικά μέτρα για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας και τέθηκε σε απομόνωση από τους άλλους συγκρατούμενους του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.