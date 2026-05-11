Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης κάλεσε τους καταστηματάρχες της πόλης να κλείσουν τα μαγαζιά τους αύριο Τρίτη στις 17:00 και να βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την προσπάθεια του Αστέρα.

Οι Αρκάδες έχουν μπροστά τους ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη «μάχη» για την παραμονή τους στη Super League και άπαντες στην Τρίπολη κινούνται σε ρυθμούς Πανσερραϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης:

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, έπειτα από συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος κ Παναγιώτης Πιτερός μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την απόφαση του να προτείνει στον εμπορικό κόσμο της πόλης, συμβολικό κλείσιμο των καταστημάτων στις 17:00 την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, προκειμένου όλοι μαζί να δώσουμε δυναμικό «παρών» στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και να στηρίξουμε την προσπάθεια της ομάδας του Αστέρα Aktor για την παραμονή της στην κατηγορία.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή για την πόλη και την ομάδα μας, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί επαγγελματίες, εργαζόμενους και πολίτες να σταθούν ενωμένοι δίπλα στον Αστέρα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Τρίπολη στηρίζει τις δυνάμεις και τα σύμβολά της.

Ο αθλητισμός ενώνει την τοπική κοινωνία και η παρουσία όλων μας στο πλευρό της ομάδας αποτελεί μήνυμα στήριξης, αισιοδοξίας και ενότητας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα του Συλλόγου και να βρεθούμε όλοι μαζί στο γήπεδο, στηρίζοντας τον Αστέρα στη μεγάλη αυτή προσπάθεια».