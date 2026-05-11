Έντονος ήταν ο εκνευρισμός του Εμανουέλ Μακρόν σε σύνοδο στο Ναϊρόμπι, με τον Γάλλο πρόεδρο να αρπάζει το μικρόφωνο και να κάνει παρατήρηση στον κόσμο.

Στην πρωτεύουσα της Κένυας πραγματοποιήθηκε η σύνοδος «Africa Forward» που στοχεύει στη συνεργασία της Αφρικής με τη Γαλλία και ο Γάλλος πρόεδρος ήταν ένας από τους βασικούς καλεσμένους.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τον πολιτισμό και τη συνεργασία, η οχλαγωγία στην αίθουσα δεν επέτρεπε στους ομιλητές να ακουστούν, με τον Μακρόν να παρεμβαίνει.

«Με συγχωρείτε, όλοι… Έι, έι! Λυπάμαι, αλλά είναι αδύνατο να μιλήσουμε για πολιτισμό με όλο αυτόν τον θόρυβο», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, εισπράττοντας το χειροκρότημα, ενώ πρόσθεσε: «Αυτό προτείνω: Αν θέλετε να συζητήσετε άλλα θέματα, μπορείτε να φύγετε. Αν θέλετε να μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τους ομιλητές και θα τηρήσουμε τους ίδιους κανόνες».

Ο Γάλλος πρόεδρος επέστρεψε στη θέση του, αλλά τα πηγαδάκια δεν σταμάτησαν, με αποτέλεσμα να σηκωθεί ξανά και να πει ότι «η σιωπή συνήθως σιγεί τον θόρυβο», ενώ πρόσθεσε πως οι συμμετέχοντες μπορούν να διεξάγουν ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων.

