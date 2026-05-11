Σοκ επικρατεί στη Νίκαια της Γαλλίας μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σήμερα, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες. Το αιματηρό περιστατικό εξελίχθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν ένα αυτοκίνητο με δύο επιβάτες πλησίασε το σημείο και ο ένας εξ αυτών άρχισε να πυροβολεί αδιάκριτα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα και τράπηκαν σε φυγή, με τις γαλλικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.



Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν ακαριαία, αποκλείοντας τη γύρω περιοχή και επιβάλλοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να απαγορεύσουν προσωρινά την έξοδο των μαθητών από τα γειτονικά σχολεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα μέχρι να εκτονωθεί ο άμεσος κίνδυνος. Γονείς και κάτοικοι παρέμεναν για ώρες σε κατάσταση αγωνίας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις από κοντά.



Μέχρι στιγμής, η γαλλική αστυνομία τηρεί στάση αναμονής και δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να παρακολουθείται στενά.

Το κλίμα στη Γαλλία παραμένει βαρύ, καθώς η χώρα έρχεται για ακόμη μια φορά αντιμέτωπη με την τυφλή βία στους δρόμους της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.