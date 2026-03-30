«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, δίπλα σε κάθε επιχείρηση. Είναι μία κρίση που θα την περάσουμε μαζί, όπως και όλες τις προηγούμενες», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου με θέμα «Ανθεκτική Αγορά-Βιώσιμη Οικονομία».

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή και τη θερμή φιλοξενία, την οποία πάντα απολαμβάνω όταν γυρίζω πίσω στον τόπο μου, τόσο εγώ όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης, γιατί όπως ξέρετε είμαστε Λάκωνες και οι δύο», τόνισε ο ίδιος σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Έχουμε μια δύσκολη περίοδο μπροστά μας, μια μεγάλη κρίση η οποία αναδύεται αλλά και μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που είναι εξίσου ισχυροί να τη διαχειριστούν».

«Θα είμαστε πάνω από το πρόβλημα, το παρακολουθούμε και αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι θα είμαστε δίπλα σας», συμπλήρωσε ο ίδιος.