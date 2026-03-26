«Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Eurostat για το 2025, η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μοιραζόμενη πλέον την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία», αναφέρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας ότι «η θλιβερή κατάταξη της Ελλάδας στην τελευταία θέση της Ευρώπης, αποτελεί την απόλυτη διάψευση του αφηγήματος περί “οικονομικού θαύματος” και ισχυρής ανάπτυξης».

Υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει και τα νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες». Σχολιάζει δε, πως «η πραγματικότητα των αριθμών αποκαλύπτει ότι η πολιτική των “pass” και των προσωρινών επιδομάτων δεν είναι παρά ένα προπέτασμα καπνού που κρύβει τη βαθιά φτωχοποίηση της κοινωνίας και την αποτυχία μιας οικονομικής στρατηγικής που ευνοεί τους λίγους εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας».

Ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνει την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας «ως κεντρικό πυλώνα μιας δίκαιης φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να προστατευτεί το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων από τον “πληθωριστικό φόρο”». Σημειώνει ότι «η πρόταση προβλέπει την αυτόματη αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων και του αφορολόγητου ορίου ανάλογα με το επίπεδο του πληθωρισμού, ώστε οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών να μην οδηγούν σε τεχνητή άνοδο της φορολογικής επιβάρυνσης». Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «με αυτόν τον μηχανισμό, στόχος είναι η ανάσχεση της φτωχοποίησης της μεσαίας τάξης και των αδύναμων στρωμάτων, διασφαλίζοντας ότι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών δεν θα εξανεμίζεται από τον συνδυασμό ακρίβειας και υψηλών φορολογικών συντελεστών».