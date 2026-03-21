Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, υποστηρίζοντας ότι «είναι η κυβέρνηση της διαφθοράς, των σκανδάλων, της κοινωνικής αδικίας, μίας Ελλάδας στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Όλα αυτά τα βλέπει η κοινωνία, που απαιτεί: Να φύγουν το συντομότερο, για να ανασάνει η χώρα!».

Ξεκίνησε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος από τη διεθνή κατάσταση, ασκώντας σφοδρή κριτική στον «τραμπισμό, τον οποίον απροκάλυπτα και συχνά με φανατισμό, υποστηρίζει η κυβέρνηση».

Κριτική στην ΕΕ

Αναφέρθηκε στην στάση της ΕΕ λέγοντας ότι «εδώ φαίνονται και τα ελλείμματα μίας αδύναμης Ευρώπης, χωρίς ενοποίηση της πολιτικής της, γιατί η πολιτική ομάδα που κυριαρχεί με την κυρία Φον Ντερ Λάιεν εξυπηρετεί μόνο τα ολιγοπώλια και σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ».

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κυριολεκτικά ως ουρά των Τραμπ – Νετανιάχου, μας εμπλέκει στον πόλεμο και πολλαπλασιάζει έτσι τους κινδύνους και για την Ειρήνη και για την Ελλάδα».

Patriot και εμπλοκή στον πόλεμο

Αναφέρθηκε στην κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία των Patriot στην Σαουδική Αραβία λέγοντας: «Ακούσαμε με μεγάλη απορία και ανησυχία, τον κ. Δένδια να πανηγυρίζει για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνοι γίνονται με κινήσεις εσωτερικής κατανάλωσης; Το περιστατικό αυτό συνιστά καθαρή εμπλοκή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου».

Θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή ζήτησε θεσμικά στη Βουή την ανάκληση των Patriot και την επιστροφή των στρατιωτικών, κάτι που συνδέεται και με την άμυνα και ασφάλεια της χώρας μας και ζήτησε από τον πρωθυπουργό να μην ρίχνει την ευθύνη στους άλλους με την προπαγάνδα. Ζήτησε από τον πρωθυπουργό να δώσει τώρα εντολή να επιστρέψουν οι Patriot και οι στρατιωτικοί στη χώρα μας.

Καμπάνια για την Ειρήνη και προτάσεις για την οικονομία

Αναφέρθηκε στην καμπάνια του κόμματος για την Ειρήνη και κατά του πολέμου, που εκτυλίσσεται και διαδικτυακά και στις οργανώσεις σε όλη τη χώρα και πρόσθεσε: «Επόμενο βήμα να οργανώσουμε δράσεις, εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα κατά του πολέμου σε όλη την Ελλάδα».

Υπογράμμισε ότι «με όλη μας τη δύναμη πρέπει να στηρίξουμε την Κούβα, συμμετέχοντας στην αποστολή αλληλεγγύης προς τον Κουβανέζικο λαό, απέναντι στο απάνθρωπο εμπάργκο των ΗΠΑ».

Αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακριβείας:

Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα ελάχιστα επίπεδα της ΕΕ.

Αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες και μόνιμη μείωση 30% σε όλα τα νησιά.

Θέσπιση πλαφόν στη διύλιση, στα 8 δολάρια το βαρέλι.

Πλαφόν και έλεγχος κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά, αγορά, εφόδια, αλλά και επιβολή κυρώσεων.

Μόνο με πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και με τον έλεγχο κατά της αισχροκέρδειας θα υπάρχουν αποτελέσματα, υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος και προέβλεψε ότι το νέο κύμα πληθωρισμού και η οικονομική στασιμότητα θα πλήξει τους εργαζόμενους φτωχούς.

Παύλος Πολάκης

Σκάνδαλα και υποκλοπές

Συνεχίζοντας την επίθεση κατηγόρησε ότι είναι η κυβέρνηση «της διαφθοράς και των σκανδάλων. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις ένα γαλάζιο σκάνδαλο θα βρεις από κάτω. Από όπου και αν τους πιάσεις, λερώνεσαι».

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών είπε: «Στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αποκαλύφθηκε ότι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν εκείνη που οργάνωσε και συγκάλυψε το παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων με στόχο πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, και πληθώρα υπουργών! Και η μεγαλύτερη ομολογία ενοχής τους είναι ότι οι ίδιοι οι υπουργοί δεν κινούνται νομικά. Εναντίον ποιου άραγε να κινηθούν; Εναντίον του ίδιου τους, του πρωθυπουργού; Σαφέστατα να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των παροικούντων στο Μαξίμου».

Για τα Τέμπη ανέφερε: «Τρία χρόνια μετά, το έγκλημα των Τεμπών παραμένει επίσης μια ανοιχτή πληγή για όλη την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους γονείς, τους συγγενείς και ολόκληρη την κοινωνία για να πληρώσουν οι πραγματικά υπεύθυνοι για το διπλό έγκλημα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλη η Ελλάδα είδε τη γελοιοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που κάλυψε το θέατρο της σιωπής. Αλλά έπεται συνέχεια από ότι διαβάζουμε. Πολλές υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων είπε πρόσφατα η κυρία Κοβέσι σε ερώτηση Αρβανίτη ότι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έρχεται και νέα δικογραφία με άρσεις ασυλίας! Οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και η OLAF ερευνά γαλάζια σκάνδαλα».

Ενότητα στον προοδευτικό χώρο

Πέρασε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου.

Η κοινωνία, υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος, μας λέει «Βρείτε τα, ενωθείτε, για να φύγει αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση! Δεν πάει άλλο! Αυτή είναι και η γραμμή μας. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μία προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η προοδευτική διέξοδος. Η πρότασή μας για ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας».

Αφού σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία σειρά πρωτοβουλίες για την ενότητα και έδωσε το πλαίσιο για να τοποθετηθούν και άλλα κόμματα ακόμη και στα συνέδριά τους, πρόσθεσε: «η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια των καθυστερήσεων. Υπάρχουν ευθύνες καθυστέρησης και άρνησης από τις άλλες δυνάμεις. Ούτε υπάρχει χώρος για κομματικούς εγωισμούς, ούτε για περιχαρακώσεις, ούτε για λογικές αυτόνομης πορείας.

Διότι ο κατακερματισμός θα έχει μόνο δύο ωφελημένους. Τον κ. Μητσοτάκη και το καθεστώς που τον στηρίζει».

Ακολούθως τόνισε: «Εμείς επιμένουμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί από παρθενογένεση, αλλά ούτε από απλή ένωση δυνάμεων. H χώρα δεν έχει ανάγκη από προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά από προοδευτική κυβέρνηση».

Σημείωσε ότι «Η απόφασή μας για ανάγκη ενότητας και συμπόρευσης με κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες είναι εδώ και έναν χρόνο δημόσια κατατεθειμένη. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω κοινών δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης και βούλησης και όχι επιστολών και κινήσεων τακτικής. Δεν θα μπούμε σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που δεν θα συμβάλει στον στρατηγικό μας στόχο».

Αιχμές για ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά

Άσκησε κριτική στην στάση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς: «Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ενόψει Συνεδρίου επιμένει στην αυτόνομη πορεία του, και οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος».

Απάντησε και στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συμμετοχή του σε τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρόσκληση για την έναρξη του Συνεδρίου.

Είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Σαφώς και θα χαιρετήσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Αλλά -όπως έχω ήδη πει- ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου».

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανταποκριθεί στις συζητήσεις για την προγραμματική σύγκλιση.

Αναφέρθηκε και στη Νέα Αριστερά: «Από την άλλη, η Νέα Αριστερά εγκλωβισμένη σε μία αναποτελεσματική εσωστρέφεια, δεν συμβάλει στη στρατηγική του λαϊκού μετώπου, ενώ διαφαίνεται πιθανή στροφή της σε μη κυβερνώσα προοπτική. Eίναι προφανές ότι αντικειμενικά μπαίνουμε σε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τώρα ακόμα περισσότερο απαιτείται ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και μπορούν. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να συμβάλει όλος ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος, και κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη. Και βεβαίως σε αυτή την ενωτική προσπάθεια καθοριστικός είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να πω με την ευκαιρία της πρόσφατης δημόσιας επιστολής του Νίκου Κοτζιά, ότι αποτελεί πολύτιμη συμβολή σε μία κατεύθυνση που και εμείς έχουμε αποφασίσει».

Ακολούθως τόνισε: «Χτυπάμε τον κώδωνα του κινδύνου. Για να βγει η χώρα στο ξέφωτο, μόνος δρόμος είναι η ενότητα και η ανασύνθεση για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου!».

Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι έχουν εξυγιανθεί πλήρως τα οικονομικά του κόμματος και σημείωσε ότι όταν οι δήθεν άριστοι χρωστούν μισό δις στις τράπεζες. Αναφέρθηκε και στα κομματικά την Αυγή και το Κόκκινο λέγοντας: «καταφέραμε να ρυθμίσουμε την πλειοψηφία των χρεών στο δημόσιο, και να ξεκινήσει ήδη με διακανονισμό η πληρωμή των δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων, όλοι οι χρωστούμενοι μισθοί. Ενώ εδώ και 6 μήνες δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στη μισθοδοσία. Ήταν υποχρέωση μας και την κάναμε πράξη. Και σας βεβαιώ δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και η Αυγή και το Κόκκινο κάνουν πλέον ένα πολύ μεγάλο βήμα με δικτυακές και multimedia παραγωγές και στα social media».

Διαμήνυσε δε ότι «σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια. Δεν το αντέχει ο προοδευτικός λαϊκός κόσμος, δεν το αντέχει η Αριστερά. Πληρώσαμε αρκετό τίμημα, αλλά αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν. Και η συζήτηση περί τιμαριών είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας».