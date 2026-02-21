Με φόντο το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και την αισθητή βελτίωση του καιρού μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, η επικεφαλής της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, επέλεξε έναν πιο χαλαρό και ανθρώπινο τόνο στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας ευχές σε όσους εκμεταλλεύτηκαν τις ημέρες για μια σύντομη απόδραση.

Έγραψε επικεφαλής της Φωνής Λογικής:

«Επιτέλους ήλιος

Καλές οι βροχές αλλά μου χε λείψει μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα!

Καλό τριήμερο σε όσους έχουν πραγματοποιήσει μια μίνι απόδραση.»