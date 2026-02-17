Με λόγια βαθιάς εκτίμησης και προσωπικής φόρτισης μίλησε για την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Η κορυφαία βυζαντινολόγος και ακαδημαϊκός, μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες επιστήμονες διεθνούς ακτινοβολίας, έφυγε από τη ζωή χθες, σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο πνευματικό και πολιτισμικό αποτύπωμα.

Η υπουργός Πολιτισμού μιλώντας στην ΕΡΤnews Radio 105,8 χαρακτήρισε την Ελένη Αρβελέρ ως μια προσωπικότητα μοναδική, τονίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην ανάδειξη του Βυζαντίου και της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού. Όπως επεσήμανε, «Η Ελένη Αρβελέρ ήτανε μια κορυφαία προσωπικότητα από κάθε άποψη. Ήταν η επιστήμων η οποία η οποία έφερε το Βυζάντιο στο προσκήνιο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πάρα πολύ αυτό το οποίο έκανε, με την εξής έννοια, ότι στην πραγματικότητα ανέδειξε τη μεγάλη ιστορική διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής παρουσίας, της ελληνικής ταυτότητας. Ανέδειξε το Βυζάντιο ως μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς και της ελληνικής ταυτότητας. Αυτό λοιπόν για την εποχή της ήταν εξαιρετικά σπουδαίο».

Παράλληλα, η κ. Μενδώνη υπογράμμισε ότι το έργο της δεν περιοριζόταν μόνο στην επιστημονική έρευνα, σημειώνοντας πως «η Αρβελέρ δεν ήταν μόνο η πολύ σοβαρή και η πολύ καταρτισμένη επιστήμων». Όπως ανέφερε, υπήρξε πάνω απ’ όλα δασκάλα, με εκατοντάδες μαθητές που σήμερα υπηρετούν και εκπροσωπούν την επιστήμη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την υπουργό, η προσωπικότητα της Ελένης Αρβελέρ ξεπερνούσε τα στενά όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας. «Ήταν μία προσωπικότητα η οποία δημιούργησε προϋποθέσεις για να την αναφέρει κανείς ως οικουμενική Ελληνίδα. Ήταν η προσωπικότητα η οποία παρενέβαινε στα πάντα. Δεν ήταν κλεισμένη μέσα στον επιστημονικό της θύλακα. Ταυτίστηκε με την ιστορία αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε θέση, γνώση, λόγο, ακεραιότητα στον δημόσιο λόγο πλέον. Την ενδιέφεραν απολύτως αυτά που συνέβαιναν γύρω της, τα δημόσια πράγματα και παρενέβαινε πολλές φορές με οξύτητα μη χαριζόμενη σε κανέναν, ακόμα και σε ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί, με τους οποίους είχε δουλέψει μαζί».

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στη δική της προσωπική σχέση με την εκλιπούσα, τονίζοντας τη μακρόχρονη και στενή συνεργασία τους. «Προσωπικά για μένα η Ελένη ήταν ένας πολύτιμος άνθρωπος. Τα τελευταία 25 χρόνια είχα μια συνεχή επικοινωνία μαζί της. Είχαμε συνεργαστεί πολύ στενά και όταν ήμουν γενική γραμματέας, αλλά και στη συνέχεια στο ενδιάμεσο, τώρα, τα τελευταία χρόνια, λόγω των πολλών ιδιοτήτων που είχε στους φορείς και στα θέματα του υπουργείου Πολιτισμού, κυρίως όμως διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όταν σήκωνες το τηλέφωνο ή όταν της έλεγες θέλω να σε δω γιατί θέλω τη γνώμη σου για κάτι, ανταποκρινόταν στο δευτερόλεπτο».

Όπως πρόσθεσε, η Ελένη Αρβελέρ δεν κρατούσε αποστάσεις από κανέναν που ζητούσε τη γνώμη της, ανεξαρτήτως της σχέσης που είχε μαζί του. «Ποτέ δεν κράτησε καμία απόσταση από οποιονδήποτε φίλο, λιγότερο φίλο που ήθελε τη γνώμη της. Για μένα, πραγματικά ήταν ένα μεγάλο σχολείο και είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή που βρέθηκε στη ζωή μου».

Η υπουργός ολοκλήρωσε την αναφορά της περιγράφοντας τον ανθρώπινο χαρακτήρα της σπουδαίας βυζαντινολόγου, σημειώνοντας ότι «Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρό λόγο, πολύ οξεία όποτε χρειαζόταν, αλλά και πολύ καλή, πολύ καλή φίλη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια γενναιοδωρία συναισθημάτων, την οποία προσέφερε πραγματικά απλόχερα κάθε φορά που ένας άνθρωπος επιζητούσε τη στήριξή του. Ήταν πάντοτε κοντά στους ανθρώπους, κοντά στους φίλους της. Και φυσικά, η κάθε της λέξη ήταν και μία συμβουλή, μία καθοδηγητική παραίνεση».

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, η Λίνα Μενδώνη τοποθετήθηκε και για την υπόθεση των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια που απαιτούνται για τον έλεγχο της αυθεντικότητας του υλικού. Όπως ανέφερε, το υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε άμεσα, ενώ το χθεσινό δελτίο Τύπου παρουσίασε όλες τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν. «Είναι μία υπόθεση η οποία προφανώς μας απασχολεί με τον πιο σοβαρό τρόπο. Υπάρχουν νομικές ιδιαιτερότητες. Οι άνθρωποί μας, οι άνθρωποι του υπουργείου Πολιτισμού, θα πάνε τις επόμενες 2-3 μέρες στη Γάνδη, στο Βέλγιο, από κει και πέρα θα μπορέσουμε να πούμε κάτι περισσότερο» δήλωσε κλείνοντας.