Από ξίφη, παραδοσιακά χαλιά, βάζα και πίνακες μέχρι ασημένιες εικόνες και καραβάκια σε ξύλινη βάση περιλαμβάνει η λίστα των δώρων που δόθηκαν στον πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης από επισήμους ξένων χωρών μέσα στο 2025 σύμφωνα με τη σχετική λίστα που τηρεί η Προεδρία της Κυβέρνησης. Θυμίζουμε ότι η νομοθεσία ορίζει ρητά ότι κάθε αντικείμενο που προσφέρεται σε κυβερνητικό στέλεχος και η εκτιμώμενη αξία του ξεπερνά τα 200 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφεται στον «Ηλεκτρονικό Κατάλογο Δώρων». Το ίδιο ισχύει και για δώρα που ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της εθνικής, ιστορικής, πολιτιστικής ή καλλιτεχνικής τους βαρύτητας, ανεξάρτητα από την οικονομική τους αποτίμηση. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εθελοντικής γνωστοποίησης ακόμη και όταν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, ενισχύοντας τη διαφάνεια γύρω από τις επαφές και τις δημόσιες σχέσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ωστόσο, η πλέον πρόσφατη λίστα είναι σχετικά περιορισμένη καθώς καταγράφηκαν για όλο το 2025 συνολικά 22 αντικείμενα ως δώρα. Την πρωτιά κατέχει ο πρωθυπουργός, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέγραψε έξι δώρα. Ακολουθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, με τέσσερις καταχωρίσεις και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, με τρεις. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι υπουργοί με έντονη διεθνή δραστηριότητα και συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό, όπως εκείνοι που χειρίζονται τα χαρτοφυλάκια των Εξωτερικών, του Τουρισμού και του Πολιτισμού, εμφανίζονται να έχουν δηλώσει από ένα μόνο δώρο ο καθένας.

Ως προς τη φύση των αντικειμένων τώρα, η πλειονότητα κινείται στο αναμενόμενο πλαίσιο της διπλωματικής εθιμοτυπίας: διακοσμητικά έργα, παραδοσιακά υφαντά, καλλιτεχνικές δημιουργίες και αναμνηστικά με συμβολικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες περιπτώσεις ξεχωρίζουν για την ιδιαιτερότητά τους. Μεταξύ αυτών, ο Χάρης Θεοχάρης κατέγραψε την παραλαβή ενός σπαθιού με τη θήκη του, το οποίο του προσφέρθηκε από τον πρέσβη του Κατάρ. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έλαβε από γλύπτη ένα μικρών διαστάσεων έργο τέχνης που απεικονίζει έγκυο γυναίκα. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε ότι του προσφέρθηκε τμήμα γύψου προερχόμενο από μεταλλευτική δραστηριότητα στο Λαύριο, ένα αντικείμενο με σαφή αναφορά στη βιομηχανική ιστορία της περιοχής. Στη λίστα περιλαμβάνεται και ένα πιστό μικρογραφικό αντίγραφο του κτιρίου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, το οποίο παραδόθηκε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Ο ίδιος έλαβε επίσης από την Κίνα ένα γλυπτό που αναπαριστά αετό, σύμβολο που σε πολλές κουλτούρες συνδέεται με τη δύναμη και την ανεξαρτησία.

Παρά τον περιορισμένο αριθμό δηλώσεων, το μητρώο προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εικόνα των αντικειμένων που αλλάζουν χέρια στο περιθώριο επίσημων επαφών. Τα δώρα αυτά, πέρα από την υλική τους αξία, λειτουργούν συχνά ως φορείς συμβολισμού, πολιτιστικής ταυτότητας και διπλωματικών μηνυμάτων, υπενθυμίζοντας ότι η πολιτική σκηνή δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα από συμφωνίες και δηλώσεις, αλλά και μέσα από χειρονομίες που φέρουν τη δική τους σημειολογία. Η σχετική λίστα που βρήκαμε στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο Δώρων της Προεδρίας της Κυβέρνησης για το 2025, έχει ως εξής: