Η εισιτηριοδιαφυγή είναι σήμερα κάτω του 5%, το χαμηλότερο ποσοστό που είχαμε ποτέ, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Οι έλεγχοι στα λεωφορεία το 2021 ήταν περίπου 324.962 ενώ το 2025, έφτασαν τα 2.895.820, δηλαδή εννιαπλασιάστηκαν, τόνισε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Τέλος, διευκρίνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο, το πρόστιμο για κάποιον που δεν έχει εισιτήριο θα είναι στα 100 ευρώ, ωστόσο το ποσό αυτό θα μειώνεται στο 50%, εάν ο παραβάτης βγάλει κάρτα απεριορίστων διαδρομών.