Τη σημασία του ραντεβού του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 13:00, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Alpha Radio.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι «να δούμε πώς θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια».

Όπως τόνισε, η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος και τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να φέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στις εξαγωγές.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι είναι πλέον η στιγμή να ξαναχτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις, με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων.

Όπως είπε, «αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα: να ξαναχτίσουμε καλύτερα συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία και να της δώσουμε τον ρόλο και την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει».

Αναφερόμενος στην ευλογιά, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, «αυτήν τη στιγμή, υπάρχει ένα μεγάλο κενό, καθώς δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο και δεν υπάρχει μέθοδος DIVA που να μπορεί να διακρίνει αν ένα ζώο νοσεί από τη νόσο ή από τον εμβολιασμό». Όπως σχολίασε, «όλα αυτά εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για το ζωικό μας κεφάλαιο».

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κράτησε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, επισημαίνοντας ότι «ευελπιστούσαμε ότι θα είχαμε αποφύγει αυτήν τη μεγάλη ταλαιπωρία και για τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και για τους πολίτες».

Ωστόσο, τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα στην ικανοποίηση λογικών αιτημάτων που υπήρχαν από την πλευρά των αγροτών και ότι πλέον η διαδικασία περνά στο στάδιο της υλοποίησης.

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι, έως το τέλος του μήνα, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο, επισημαίνοντας πως θα αφορά τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία, ενώ, παράλληλα, θα γίνει επανυπολογισμός των λίτρων που χρειάζεται ανά καλλιέργεια, με σχετική συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγών να προγραμματίζεται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Όπως ανέφερε, μέχρι το τέλος του μήνα, θα ολοκληρωθεί η σχετική ρύθμιση. Στο ίδιο πλαίσιο, συμπλήρωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συσκέψεις, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ επανέλαβε πως «κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχει μαγικό ραβδί, για να λυθούν όλα τα προβλήματα, καθώς όλα προϋποθέτουν χρόνο και συγκεκριμένο σχεδιασμό».

Κλείνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι, με βάση τα δεδομένα, «να πει κανείς ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις γι’ αυτόν τον λόγο είναι μάλλον παράδοξο», προσθέτοντας ότι, σε μία δημοκρατική χώρα, «ο καθένας έχει τη δυνατότητα και την επιλογή να λειτουργήσει με βάση αυτό που ο ίδιος επιλέγει».