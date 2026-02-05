Για το σχέδιο αναβάθμισης του νέου Λυκείου και της θεσμοθέτησης του Εθνικού Απολυτηρίου μίλησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά το έργο της επιτροπής διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δημόσιας εκπαίδευσης και θεσμικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων. Στόχος είναι η τακτική ανατροφοδότηση της δημόσιας συζήτησης και η κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης, με πρόθεση η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία να φτάσει στη Βουλή έως τα τέλη Νοεμβρίου.

«Έχω στόχο -αν πραγματικά μπορέσουμε να συλλέξουμε τις προτάσεις και αν έχουμε μια μεγαλύτερη σύμπνοια- να είμαστε τέλη Νοεμβρίου στη Βουλή, όχι δεσμεύοντας την επόμενη κυβέρνηση -όποια κι αν είναι αναλόγως με το τι θα ψηφίσει ο κόσμος- αλλά ανοίγοντας τον διάλογο μια πολύ καλή παρακαταθήκη γι’ αυτό το οποίο θέλουμε: ένα καλύτερο σχολείο, ένα σχολείο και ένα απολυτήριο που θα έχει αξία. Αυτό που έχουμε τώρα -όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε- είναι ένα απολυτήριο που το παίρνουμε και το αφήνουμε στην άκρη», είπε η Σοφία Ζαχαράκη.

Η ίδια τόνισε ότι «στόχος είναι να υπάρχει μια θεσμική συνέχεια», κάνοντας λόγο για μια πολιτική που θα έχει τη δυνατότητα να διατηρηθεί στον χρόνο.

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι «τον Απρίλιο θα ανοίξει ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης» διάρκειας ενός μήνα, μέσω της οποίας βασικά ερωτήματα για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο θα τεθούν και στους πολίτες. Η υπουργός κάλεσε σε ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, επισημαίνοντας ότι η Παιδεία δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μικροκομματικής αντιπαράθεσης, αλλά απαιτεί ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση.

«Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν καταργείται»

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται στο τραπέζι η εισαγωγή των μαθητών στα δημόσια πανεπιστήμια αποκλειστικά με το απολυτήριο Λυκείου, υπογραμμίζοντας ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν ένα αδιάβλητο σύστημα και δεν προβλέπεται να καταργηθούν μέχρι να διαμορφωθεί ένα πλήρως αξιόπιστο εναλλακτικό σύστημα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν καταργείται», ωστόσο θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης το πώς το Εθνικό Απολυτήριο μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο.

Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι η διαμόρφωση αποφοίτων με μεγαλύτερη γνωστική ευρύτητα, στοιχείο που θα πρέπει να αποτυπώνεται και στον τρόπο αξιολόγησης. Η συζήτηση αφορά και τις τρεις τάξεις του Λυκείου, ώστε «να αποκτήσει ξανά αξία το απολυτήριο», χωρίς την προσθήκη νέων εξετάσεων και με σαφή πρόθεση τη μείωση της ύλης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της παραπαιδείας, το οποίο χαρακτηρίστηκε πολυσύνθετο και συνδεδεμένο με παγιωμένες κοινωνικές νοοτροπίες. Η υπουργός επανέλαβε τη βούληση του υπουργείου να ενισχυθεί το ψηφιακό φροντιστήριο, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ποιότητα της διδασκαλίας εντός της τάξης, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο.

«Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αντέχει αιφνιδιασμούς»

Στη συνέχεια, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι «δεν μπορεί να συνεχίσει να κρίνεται το μέλλον ενός παιδιού από μια εξέταση τριών ωρών», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα πιο αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα αξιολόγησης, χωρίς βιαστικές αλλαγές που θα επιβάρυναν τους μαθητές.

Τα ποσοστά προσμέτρησης και ο ρόλος της Τράπεζας Θεμάτων θα αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικής επεξεργασίας, με στόχο τη διασφάλιση ενιαίων και αξιόπιστων κριτηρίων αξιολόγησης.

Η υπουργός σημείωσε ότι εξετάζεται η επικαιροποίηση της Τράπεζας Θεμάτων, η οποία θα καλύπτει θεματικά και τα μαθήματα κάποιων τάξεων του Γυμνασίου, καθώς επίσης και η ενίσχυση της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και του ρόλου των συμβούλων εκπαίδευσης.

Οι γονείς θα ενημερωθούν πλήρως όταν το σχέδιο είναι πιο ολοκληρωμένο, σημείωσε η υπουργός. Ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής των αλλαγών τοποθετείται στα έτη 2027-2028, με σαφή δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει καμία απότομη αλλαγή καθώς, όπως ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη «το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αντέχει αιφνιδιασμούς» και απαιτείται σταθερότητα και εμπιστοσύνη.