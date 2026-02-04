Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για την τραγωδία μετά τη σύγκρουση της λέμβου με περιπολικό του Λιμενικού στη Χίο και εξήρε τη στάση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου της πόλης.

Ο υπουργός Υγείας, αφού ξεκαθάρισε, μιλώντας στο Action24, ότι «όλα τα περιστατικά είναι διαχειρίσιμα», ακολούθως αναφέρθηκε στην αυταπάρνηση που επέδειξε το προσωπικό του νοσοκομείου. «Ακόμα και με ρεπό οι γιατροί επέστρεψαν στο νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Εξάλλου, ο κ. Γεωργιάδης έκανε ειδική μνεία στο έργο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα, τονίζοντας ότι «οι λιμενικοί μας κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Τα σύνορα είναι για να τα φυλάς».

Παράλληλα, ζήτησε ενίσχυση του Λιμενικού στη Χίο για αυξημένη ασφάλεια θαλάσσιων συνόρων κατά την παρουσία του στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη».