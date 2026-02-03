Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου παρουσιάζεται στο Συνεδριακό Κέντρο – Ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα (Κ. Παπούλια & Ίκκου) το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – Πρώην υπουργός

Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια Υποκριτικής

Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy

Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής 2019-2024

Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός – πρώην διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παρουσίαση – Συντονισμός: Άρης Ραβανός, Όλγα Στέφου

Ώρα προσέλευσης: 11:30 – Ώρα έναρξης: 12:00