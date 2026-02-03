Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου παρουσιάζεται στο Συνεδριακό Κέντρο – Ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα (Κ. Παπούλια & Ίκκου) το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
- Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – Πρώην υπουργός
- Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια Υποκριτικής
- Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy
- Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής 2019-2024
- Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός – πρώην διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Παρουσίαση – Συντονισμός: Άρης Ραβανός, Όλγα Στέφου
Ώρα προσέλευσης: 11:30 – Ώρα έναρξης: 12:00