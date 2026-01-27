Την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζ. Κωνσταντοπούλου στον πρόεδρο της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, με σκοπό να προωθηθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου, αποφάσισε, μετά από πρόταση της ΝΔ, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε σχετική ονομαστική ψηφοφορία, 16 μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας τάχθηκαν “υπέρ”, ενώ 10 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, πολλοί εκ των οποίων δήλωσαν ότι η ψηφοφορία είναι άκυρη.

Είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Α. Νικολακόπουλο, η οποία οδήγησε σε δεκάλεπτη διακοπή της συνεδρίασης, την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέταζε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Καρασμάνη.

Ο κ. Νικολακόπουλος είχε θέσει θέμα υπέρβασης χρόνου από την κυρία Κωνσταντοπούλου, με τη δεύτερη να διαμαρτύρεται για το κλείσιμο του μικροφώνου της και για διακοπές από βουλευτές της ΝΔ.

Εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος θεωρήθηκε προσβολή από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς τον βουλευτή Νικ. Βλαχάκο, αδελφό τού πεσόντα Παναγιώτη Βλαχάκου, ότι τον κάλεσε «να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ίμια».

Αργότερα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμίας δήλωσε – στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης της ΝΔ για παραπομπή της Ζ. Κωνσταντοπούλου – ότι «τιμούμε τον Π. Βλαχάκο και ζητούμε τη διερεύνηση του συμβάντος»

«Με προσβάλλει προσωπικά. Ούτε η ίδια ούτε κάποιοι άλλοι που σκίζουν τα ιμάτια τους αυτά τα τριάντα χρόνια από το χαμό των ηρώων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ξέρω εγώ», είπε ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος.