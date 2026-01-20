Σάλο προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το κατοχυρωμένο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, καθώς εξέφρασε την πεποίθηση ότι παραμένει «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», τονίζοντας μάλιστα πως η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει.

Ειδικότερα, η κ. Καρυστιανού σε συνέντευξή της ανέφερε: «Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει.

Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ποια δικαιώματα θα πρέπει… δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου».

«Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται.

Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε θέση φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι. Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική –πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών– επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλει να λειτουργεί η κοινωνία μας μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι το συγκεκριμένο, γενικότερα», είπε συγκεκριμένα στο Open.

Σφοδρές αντιδράσεις για την τοποθέτησή της

Μαρινάκης: Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από έναν γιατρό.

Με τη φράση «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στις δηλώσεις Καρυστιανού. «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς στα πράγματα, σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες, και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Σδούκου: Είναι ένα δικαίωμα απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολιάζοντας σε συνέντευξή της την τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων, τόνισε ότι είναι ανεπίτρεπτες τέτοιου είδους δηλώσεις και ότι πρόκειται για ένα «δικαίωμα απολύτως κατοχυρωμένο που δεν αμφισβητείται».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «εγώ ως γυναίκα και ως πολιτικός αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται. Επομένως, ούτε υπό διαβούλευση είναι ούτε υπό διαπραγμάτευση. Είναι ένα κλεισμένο θέμα από το 1986».

ΠΑΣΟΚ: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά, όχι σε πισωγύρισμα.

Κριτική για τη θέση που διατύπωσε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις άσκησε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα», σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. «Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα», πρόσθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η δήλωσή της για την άμβλωση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους.

«Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία». Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο τομέας Δικαιωμάτων και Ισότητας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα σημείωσε ότι «δεν είναι απλώς μια ατυχής δήλωση» αλλά «βαθιά πολιτική και επικίνδυνη».

«Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες -κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους- οι εξαιρέσεις. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την έμφυλη βία και τη θρησκοληψία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφίσματα και “διαβουλεύσεις”». Στρέφοντας τα πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού ανέφερε: «Η κυρία Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται “ούτε δεξιά ούτε αριστερά”. Ωστόσο η αμφισβήτησή της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα “Νίκη”, που ήδη εκπροσωπείται στη Βουλή».

Πυρά από όλα τα κόμματα

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόνισε πως: «Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Το ΚΚΕ με σχόλιο που έκανε το Τμήμα της ΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας, επισημαίνει: «Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο EΡΤnews, είπε ότι: «Είναι σταθμισμένος νόμος που δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω συζήτηση».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, γραμματέας της Κ.Ε. της Νέας Αριστεράς, σχολίασε: «Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη».

Μωραΐτης: Ανατριχιαστικό που ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα

Ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε ότι διαχωρίζει τη θέση του από τις πολιτικές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούσαν το ζήτημα των αμβλώσεων.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε ότι σέβεται τη «μητέρα Καρυστιανού», αλλά πως τραβάει κάθετη γραμμή στην «πολιτικό Καρυστιανού».

Αναλυτικά, η ανάρτησή του:

«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση;

Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;

Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;

Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της κυρίας Καρυστιανού, ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό.

Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα Καρυστιανού που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της.

Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος.

Ως εδώ.

Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω.

ΩΣ ΕΔΩ ΟΜΩΣ».

Δεληβοριάς: «Δεν μπορώ να συνδεθώ με προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς απάντησε στην κριτική που του άσκησε ο Νίκος Πλακιάς, μετά τα σχόλια του τελευταίου για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Στην απάντησή του προς τον κ. Πλακιά, ο τραγουδοποιός αποδόμησε τις κατηγορίες για τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων από τη συναυλία για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του κάθε συγγενούς δεν μπορούν να του αποδοθούν. Για το θέμα των αμβλώσεων, εξήγησε ότι επέλεξε να τοποθετηθεί, καθώς δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε δηλώσεις με τις οποίες διαφωνεί και τις οποίες μάχεται από μικρό παιδί.

Η απάντηση Δεληβοριά

«Νίκο Πλακιά, χαίρομαι ειλικρινά που μιλάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως τώρα. Αυτό που είπα τότε είναι πως θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε, γιατί θεωρώ το ζήτημα σοβαρό και την αδικία -όπως την έβλεπα να ξεδιπλώνεται στις εξεταστικές και στην όλη διαδικασία- μεγάλη. Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε. Δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως -και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα, προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε – αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».

Στο πλευρό της ο Νίκος Παπαδόπουλος

Μέσω δημόσιας ανάρτησής του ο πλέον ανεξάρτητος βουλευτής και καρδιοχειρουργός Νίκος Παπαδόπουλος, τάχθηκε στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ, καθώς είχε βανδαλίσει έργα στην Εθνική Πινακοθήκη, τόνισε πως η ερώτηση που απευθύνθηκε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις δεν είχε χαρακτήρα διαλόγου, αλλά στόχο τη δημόσια έκθεσή της.