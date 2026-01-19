Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε σε τοποθέτηση που θα κάνει σε λίγα λεπτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε: «Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί».

«Μετά το πέρας της συνάντησης δεν υπάρχει περιθώριο να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς για το αγροτικό πετρέλαιο και συγκεκριμένα για τα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα, απάντησε ότι «δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο, έχει γίνει σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ».

Για το προαναγγελθέν κόμμα Καρυστιανού

«Να κάνει πρώτα κόμμα, να δούμε τις θέσεις του κόμματος για να αντιπαρατεθούμε πολιτικά», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Επειδή διαβάζω και διάφορες αναλύσεις – είναι άλλο πράγμα μια προσωπική τραγωδία και άλλο να χρησιμοποιεί κάποιος το συλλογικό πένθος-τραύμα σε βατήρα προσωπικής και πολιτικής ανέλιξης».

Ερωτηθείς για όσα είπε η κ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και συγκεκριμένα ότι είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης, απάντησε: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω Δεν θα γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες και κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Για Αλ. Τσίπρα

«Τα πεπραγμένα του από τη διακυβέρνησή του την περίοδο 2015-2019 δεν ξεγράφονται, αντίθετα παραμένουν στη μνήμη όλων», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει την επίθεση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση.

Για τη Mercosure, υπενθύμισε τις δηλώσεις του τότε υπουργού κ. Αραχωβίτη, σημειώνοντας ότι κάτι άλλο από καταδικαστικές ήταν οι δηλώσεις του και έκανε λόγο για διγλωσσία. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έβαλε επί των ημερών της φίλτρα προστασίας, μίλησε για συνειδητή παραπλάνηση της κοινής γνώμης και πρόσθεσε ότι με τη ρήτρα 5% που προβλέπει η Mercosure δεν είναι γνωστή.