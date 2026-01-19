Η Μαρία Καρυστιανού απέφυγε για ακόμη μία φορά να δώσει το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος της, αναφέροντας ότι ο βασικός στόχος είναι να υπάρξει ένα κράτος Δικαίου. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης και τόνισε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ενδέχεται να προκαλέσει έκπληξη σε πολύ κόσμο, εξηγώντας ότι κοντά της βρίσκονται άνθρωποι που δεν είναι ενεργοί με την πολιτική και εκφράζονται από διαφορετικές ιδεολογίες.

Η κ. Καρυστιανού ανέφερε αρχικά σε συνέντευξή στο Open ότι το «κίνημα πολιτών οργανώνεται» προσθέτοντας ότι «έχουμε λάβει πάνω από 300 e-mail με βαριά βιογραφικά που θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά». «Αυτό δείχνει μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, καθαρό και ελπιδοφόρο», τόνισε.

«Έχουμε δει ότι θα γίνουν προσπάθεια να αμαυρωθεί το εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά στα της ταυτότητας και της ιδεολογίας, έχω να πω ότι το Δεξιά και το Αριστερά είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν. Δεν θα ήθελα να βάλω ταμπέλες γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλα τα κόμματα», είπε συγκεκριμένα η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν μας χρηματοδοτεί κανένας δεν χρειαστήκαμε χρήματα, όταν χρειαστούμε θα γίνει με ξεκάθαρο τρόπο. Αν χρειαστούμε ενίσχυση για τη ζητήσουμε από τους πολίτες», είπε η κ. Καρυστιανού, ενώ αποκάλυψε ότι της είχε γίνει πρόταση από πολιτικούς αργηχού να ενταχθεί στις γραμμές του κόμματός τους.

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: «Μου είχαν προτείνει να πολιτευτώ περισσότερα από ένα κόμματα. Αισθάνομαι άσχημα όταν συγκρίνεται αυτό το νέο που δημιουργείται που θέλει να φέρει κάτι καινούργιο στην Ελλάδα με τα όσα υπήρχαν».

Αναφερόμενη στη δικαιοσύνη η κ. Καρυστιανού είπε πως: «Άκουγα για δικαιοσύνη, για κράτος δικαίου αλλά δεν έβλεπα τίποτα κι έτσι ο κόσμος με έμαθε αναγκαστικά από αυτό που μου συνέβη. Για μας τους πολίτες και για μένα προσωπικά, είναι πλέον αδιανόητο να ζούμε έτσι. Το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ένα κράτος δικαίου, να μιλήσουμε ξανά για το άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς και τους δίνει ατιμωρησία και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το ποια είναι η άποψή μας για τον Τραμπ. Δεν θα είμαστε μονοθεματικοί, αλλά το πρωτεύων για μας είναι να μπορέσει η χώρα να λειτουργήσει σωστά, να γίνουμε ένα κράτος δικαίου»

Για τις θέσεις και τις προτάσεις της για να αλλάξει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είπε πως «δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου τώρα γι αυτό το ζήτημα, αλλά είναι από αυτά που μας ενδιαφέρουν οπότε σας διαβεβαιώ ότι έχουμε ήδη πάρει αποφάσεις και έχουμε προτάσεις. Θα δείτε ότι όταν είμαστε έτοιμοι και κάνουμε την παρουσίαση του προγράμματός μας για την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία, το Δημογραφικό, τη Νεολαία, θα αναλυθούν τα πάντα από αυτούς που θα ασχοληθούν με αυτή την προσπάθεια».

Για τα άτομα που θα υπάρχουν στο κόμμα της και συγκεκριμένα για τους υποψήφιους με το κόμμα της «Νίκης», απάντησε: «Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Ακούω πράγματα και ειλικρινά τρομάζω. Προέρχονται από όλους τους χώρους αλλά δεν είναι ενεργοί πολιτικοί. Μια και μιλούν πολλοί για την κυρία Γρατσία και το γεγονός ότι προέρχεται από τη Νίκη, έχουμε ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και άτομα που βρίσκονταν στην Αριστερά».

Για το αν θα βρίσκονται στην ομάδα της, ο κ. Πατσίκας που ήταν θερμός αντιεμβολιαστής αλλά και ο κ. Νικολόπουλος απάντησε: «Ο κ. Πατσίκας βρίσκεται στην ευρεία ομάδα, είναι ένας που βοηθά στην προσπάθεια οργανωτικά. Ο κ. Νικολόπουλος δεν είναι στην ομάδα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Νίκο Πλακιά ο οποίος έχει δηλώσει αντίθετος με το κόμμα της Καρυστιανού, η ίδια είπε: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που με επιχειρήματα και όχι με προσωπικές απόψεις ή συναισθηματισμούς, μπορεί να πει ότι δεν έχω κάνει ό,τι νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να δω Δικαιοσύνη τη στιγμή που έχουμε μια σύγκρουση τρένων και δεν υπάρχει εισαγγελέας που να έχει το σθένος να φέρει τον υπουργό Μεταφορών με τη διαδικασία του αυτοφώρου για να δώσει εξηγήσεις. Για να μην πω ότι φτάσαμε στα τρία χρόνια με τους πολιτικούς να είναι ελεύθεροι, ατιμώρητοι με ένα δυο πλημμελήματα που θα τα λύσουν. Σε αυτή την χώρα ζω. Προσωπικά δε, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίκη τον Μάρτιο».

Ως προς τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, η κα Καρυστιανού είπε ότι «όλα είναι ξεκάθαρα, όλα τα έξοδα έχουν ανέβει στο MyData, το μόνο πρόβλημα είναι ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά κυρίως από έξοδα μετακίνησης, δεν είναι έγκλημα αυτό. Θέλω να φύγει η σκιά από τον Σύλλογο».

Όταν ερωτήθηκε για το όνομα του νέου κόμματος, το μόνο που ανέφερε είναι ότι δεν θα περιλαμβάνει τη λέξη «Οξυγόνο» γιατί «αυτή είναι η λέξη που είπαν τα παιδιά πριν ξεψυχήσουν και δεν θα χρησιμοποιηθεί».

Τι είπε για τις αμβλώσεις

Απαντώντας για τις απόψεις της κ. Γρατσία, σχετικά με τον γάμο των ομοφυλόφυλων αλλά και το δικαίωμα της άμβλωσης είπε: «Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει.

Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ποια δικαιώματα θα πρέπει… δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου.

Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται.

Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε θέση φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι.? Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική – πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών – επιβιώνουν.

Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλει να λειτουργεί η κοινωνία μας μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι το συγκεκριμένο, γενικότερα».