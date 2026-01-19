Στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι στο θέμα των αμβλώσεων «ο ελληνικός νόμος έχει μια εξαιρετική ισορροπία», εξηγώντας ότι για το χρονικό διάστημα τριών μηνών, μεταξύ των δικαιωμάτων του εμβρύου και της κυοφορούσας, επικρατούν τα δικαιώματα της κυοφορούσας.

«Επομένως, σε αυτό το τρίμηνο η μητέρα έχει απόλυτο δικαίωμα για το τι θα κάνει. Άρα, πρόκειται για έναν σταθμισμένο νόμο που δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω συζήτηση», δήλωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Σε ηθικό επίπεδο για τη διακοπή κύησης, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ωστόσο, σε νομικό πλαίσιο, θα μείνει μια γυναίκα έγκυος και θα την υποχρεώσουμε να γεννήσει; Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που ισχυρίζεται ότι μια γυναίκα που θα μείνει έγκυος πρέπει να της επιβληθεί να γεννήσει το παιδί;».

Ο υπουργός ανέφερε ότι ο ίδιος διαφωνεί ηθικά και θρησκευτικά με την άμβλωση, ωστόσο, αυτό «δεν μου απαγορεύει να αντιληφθώ ότι είναι δικαίωμα μιας γυναίκας να διακόψει την κύηση. Άρα, όταν κάποιος λέει ότι θα το βάλει σε διαβούλευση, εννοεί ότι θα καταργήσουμε αυτό το δικαίωμα και μια γυναίκα που θα βιαστεί θα την υποχρεώσουμε να γεννήσει;».

Ο κ. Πλεύρης σχολίασε ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της κα Καρυστιανού να πολιτευτεί, «αλλά πλέον οι δηλώσεις της θα κρίνονται πολιτικά».

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Καρυστιανού νωρίτερα, δή΄λωσε πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», σημειώνοντας πως «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα, είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα».

«Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται.

Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε θέση φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι. Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική –πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών– επιβιώνουν.

Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλει να λειτουργεί η κοινωνία μας μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι το συγκεκριμένο, γενικότερα», δήλωσε συγκεκριμένα η Μαρία Καρυστιανού.